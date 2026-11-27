Torna anche quest'anno EricèNatale – Il Borgo dei Presepi, che ogni anno coinvolge cittadini e visitatori, grandi e piccoli, grazie al maestoso spettacolo di luci, accompagnate dai magici suoni natalizi, e da tanti eventi in programma. Tra le iniziative più amate tornano il suggestivo percorso dei presepi, la rassegna internazionale di musiche e strumenti popolari Zampogne dal Mondo, il capodanno con i fuochi di mezzanotte in piazza, gli spettacoli itineranti e i concerti. L'elenco dei presepi ericini è ricco di capolavori da ammirare. Dal presepe più piccolo del mondo al maestoso e sempre rinnovato presepe monumentale meccanico con decine di personaggi in movimento. Non mancheranno i mercatini e la Casa di Babbo Natale.