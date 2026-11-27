Introduzione
Dal Piemonte, alla Lombardia fino alle Marche e alla Sicilia: ecco dove sono i villaggi di Babbo Natale con spettacoli, mercatini e luoghi incantati per far respirare ai bambini tutta la magica atmosfera delle feste
Quello che devi sapere
Le attrazioni dal Nord al Sud Italia
Per la stagione natalizia 2026, l'Italia offre numerosi villaggi e case di Babbo Natale ideali per le famiglie, con diverse opzioni concentrate nel Lazio e nei dintorni di Roma. Tra le principali attrazioni figurano il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza, Il Regno di Babbo Natale a Vetralla e il Magic Christmas a MagicLand a Valmontone, oltre a varie mete nel resto d'Italia come il Magico Paese di Natale a Govone e la Casa di Babbo Natale a Riva del Garda.
In Veneto
Il Villaggio di Natale Flover, a Bussolengo, in provincia di Verona, è uno dei luoghi più magici del mondo, che riaccende le tradizioni natalizie e scalda i cuori di grandi e piccini. Tutto all’interno di questo villaggio parla del Natale: alberi pieni di luci, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, show, eventi, tante golosità e le imperdibili cene con Babbo Natale.
In Trentino Alto Adige
Nello scenario fiabesco delle montagne della Val Sugana, in Trentino Alto Adige, i mercatini di Natale sono un appuntamento imperdibile. I più piccoli, poi, nel tradizionale Villaggio degli Elfi potranno incontrare di persona Babbo Natale, partecipare ai laboratori creativi a tema in compagnia degli elfi, ascoltare storie e racconti e portare a casa un ricordo della bellissima esperienza.
A Milano
Si rinnova l’appuntamento con il Villaggio delle Meraviglie di Milano, presso i Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia. Le attrazioni di quest’anno saranno un’enorme pista di pattinaggio, divertentissime giostre come quella delle pazze slitte volanti o della slitta di Babbo Natale, a naturalmente la Casa di Santa Claus, dove i bambini potranno incontrare Babbo e Mamma Natale e la Befana.
A Modena, in Emilia Romagna
Torna il Modena Christmas Village – Mercatino di Natale Tirolese, all'ombra della Ghirlandina. I visitatori potranno immergersi in un'atmosfera incantata, passeggiando tra le classiche casette in legno in stile baita del Mercatino Tirolese, anche in piazza XX Settembre e in parte di piazza Torre. Presente anche il Villaggio di Babbo Natale con la Casa di Babbo Natale, per consegnare le letterine e incontrarlo.
A Pavia
A Pavia è possibile visitare un meraviglioso villaggio di Natale, allestito in un’antica cascina. Ogni fine settimana, da sabato 28 novembre a domenica 22 dicembre 2026, la Cascina Molinazzo si trasforma in un luogo magico fatto di luci, allestimenti, spettacoli, giochi e laboratori.
A Montecatini Terme
Fino al 6 gennaio 2027 Montecatini Terme ospiterà il Tempio di Babbo Natale, un luogo incantato in cui i bambini potranno perdersi in mille attività divertenti. Qualche esempio? Incontrare Babbo Natale in persona e completare 5 missioni speciali per recuperare la Chiave Preziosa.
A Lunghezza, nel Lazio
Anche al Castello di Lunghezza, nel Lazio, i bambini potranno incontrare Babbo Natale in un villaggio abitato da elfi, fate e personaggi delle fiabe. Sarà proprio la Fata delle Nevi ad accogliere i piccoli ospiti, insieme alla simpaticissima segretaria Serenna che li accompagnerà alla scoperta delle meraviglie del villaggio.
A Vetralla, vicino Viterbo
Vicino a Viterbo, a due passi da Roma, fino a gennaio sarà di scena il Regno di Babbo Natale, un luogo incantevole dedicato a chi ama la magia di questo periodo. Grandi e piccini qui potranno esplorare la Sala dell’Incanto, incontrare Santa Claus in persona e consegnare le proprie letterine, ma anche fare la conoscenza di alcune creature magiche che abitano il Regno come Rudy la Renna, Steve il Candy Cane, Henry lo Schiaccianoci, Lucy la Stella…insomma, un vero tuffo nelle favole!
A Corinaldo, nelle Marche
Nelle Marche, il centro storico di uno dei più belli borghi d’Italia ospita, a partire dal 6 dicembre, la meravigliosa casa di Babbo Natale, insieme alla Fabbrica di Pasticceria, la Fabbrica dei Giocattoli degli gnomi e l’Ufficio Postale di Babbo Natale. Senza dimenticare il Boschetto degli Elfi, un’area addobbata a tema con animazioni, giochi tradizionali e spettacoli.
In Abruzzo
Natale nel borgo di Tussio, Prata d'Ansidonia (L'Aquila). Tornano i mercatini tra cibo, food e tradizioni nel piccolo borgo di Tussio. Per due giorni la frazione del comune Prata d'Ansidonia, in provincia dell'Aquila, si trasformerà per l’evento Natale nel Borgo di Tussio. Stand con palline di Natale colorate, luci, oggetti d’artigianato, decorazioni di ogni genere, cibo, musica e tante sorprese per tutte le età. Tussio è pronto a vestirsi di Natale, grazie all’associazione Il Borgo di Tussio che come ogni anno si è impegnata per l'organizzazione di questo evento che piace sempre di più non solo ai residenti, ma anche a tante persone dei dintorni e turisti. Ci sarà anche Babbo Natale ad accogliere i bambini.
A Catania, in Sicilia
Christmas Town, uno dei più grandi villaggi di Natale allestiti in Sicilia, alle Ciminiere di Catania.Fino al 6 gennaio 2027 non mancheranno eventi, attrazioni e spettacoli legati al periodo più magico dell’anno. In programma quest’anno ci sono anche il live-show di Masha e Orso, una grande pista di pattinaggio al coperto e la casa del Grinch.
A Erice, in provincia di Trapani
Torna anche quest'anno EricèNatale – Il Borgo dei Presepi, che ogni anno coinvolge cittadini e visitatori, grandi e piccoli, grazie al maestoso spettacolo di luci, accompagnate dai magici suoni natalizi, e da tanti eventi in programma. Tra le iniziative più amate tornano il suggestivo percorso dei presepi, la rassegna internazionale di musiche e strumenti popolari Zampogne dal Mondo, il capodanno con i fuochi di mezzanotte in piazza, gli spettacoli itineranti e i concerti. L'elenco dei presepi ericini è ricco di capolavori da ammirare. Dal presepe più piccolo del mondo al maestoso e sempre rinnovato presepe monumentale meccanico con decine di personaggi in movimento. Non mancheranno i mercatini e la Casa di Babbo Natale.