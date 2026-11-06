Mercatini di Natale 2026, i più belli di Milano: le date e cosa vedere

Allestito nei Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia, il Villaggio delle Meraviglie è un paradiso per famiglie e bambini. Oltre alle classiche casette di legno, l'attrazione principale è una gigantesca doppia pista di pattinaggio coperta, accompagnata dalle giostre a tema e dalla Casa di Babbo Natale. In programma dal 20 novembre al 10 gennaio 2027, resterà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21. La Casa di Babbo Natale accoglie i bambini fino al 25 dicembre. Dal 26 dicembre subentra Mamma Natale, seguita dalla Befana dal 4 al 6 gennaio. Una doppia pista di ghiaccio (all'aperto e in parte coperta/riscaldata) tra le più grandi del Nord Italia, è ideale per grandi e piccini e l'ingresso include il noleggio dei pattini per un'ora. La fermata più comoda e vicina per arrivarci in metro è Palestro o Porta Venezia sulla linea M1 (Rossa), oppure Repubblica sulla linea M3 (Gialla).