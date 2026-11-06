Mercatini di Natale 2026, i più belli di Milano: le date e cosa vedere

Introduzione
Milano si prepara a riaccendersi per le feste con una ricca proposta di villaggi ed eventi natalizi. Per il Natale 2026, i mercatini principali nel capoluogo lombardo apriranno le porte tra la metà di novembre e l'inizio di dicembre, offrendo cibo tradizionale, artigianato locale e piste di pattinaggio sul ghiaccio. Il grande albero in Piazza Duomo quest'anno sarà firmato da Eli Lilly Italia che si è aggiudicata la sponsorizzazione tecnica (sostituendo gli allestimenti legati alle Olimpiadi) mentre la volta luminosa della cupola e le decorazioni di Galleria Vittorio Emanuele II saranno curati da QC Terme.
Quello che devi sapere
Il Villaggio delle Meraviglie
Allestito nei Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia, il Villaggio delle Meraviglie è un paradiso per famiglie e bambini. Oltre alle classiche casette di legno, l'attrazione principale è una gigantesca doppia pista di pattinaggio coperta, accompagnata dalle giostre a tema e dalla Casa di Babbo Natale. In programma dal 20 novembre al 10 gennaio 2027, resterà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21. La Casa di Babbo Natale accoglie i bambini fino al 25 dicembre. Dal 26 dicembre subentra Mamma Natale, seguita dalla Befana dal 4 al 6 gennaio. Una doppia pista di ghiaccio (all'aperto e in parte coperta/riscaldata) tra le più grandi del Nord Italia, è ideale per grandi e piccini e l'ingresso include il noleggio dei pattini per un'ora. La fermata più comoda e vicina per arrivarci in metro è Palestro o Porta Venezia sulla linea M1 (Rossa), oppure Repubblica sulla linea M3 (Gialla).
Il Mercatino di Piazza Duomo
Adagiato proprio all'ombra del Duomo di Milano, il mercatino centrale trasformerà il cuore pulsante della città in un villaggio alpino. Aperto dal 1 dicembre al 6 gennaio (tutti i giorni dalle 9 alle 21) è il posto perfetto per passeggiare tra oltre 60 chalet in legno ricolmi di delizie gastronomiche e artigianato d'eccellenza. Al centro della piazza svetterà il grande albero decorato, la cui accensione ufficiale avviene tradizionalmente nei primi giorni di dicembre, in concomitanza con la festa di Sant'Ambrogio.
Natale in BiM tra shopping, musica e food
In occasione del Natale, BiM – il progetto di rigenerazione urbana di un intero isolato nel cuore di Bicocca – promuove una giornata di iniziative gratuite e aperte a tutta la città. Appuntamento giovedì 3 dicembre negli spazi di BiM dal mattino fino a tarda notte con il mercato dell’artigianato a cura di Flug Market, laboratori per adulti e bambini a cura de I Distratti, mentre l’atmosfera sarà accompagnata da sessioni di live music e dj set. Sul palco del Bicocca Pavilion si esibiranno Lorr, Nukindo e Babele, tre artisti musicali selezionati nella prima edizione di BiM Session, l’open call dedicata ai giovani talenti che si è svolta nell’estate 2026 per valorizzare e promuovere nuove espressioni artistiche.
La Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!
La più antica e amata tradizione natalizia milanese si snoderà attorno alla splendida cornice del Castello Sforzesco. In programma dal 5 all'8 dicembre (dalle 8.30 alle 21), la Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! celebra Sant'Ambrogio (il patrono cittadino). La tradizione fa risalire la fiera al 1510. Il nome, che in dialetto milanese significa "Oh belli! Oh belli!", deriva dalle esclamazioni di stupore e gioia dei bambini della città quando videro i doni portati dall'inviato papale Giannetto Castiglione. Le centinaia di bancarelle saranno allestite, come ormai da tradizione, tra Piazza Castello, Viale Gadio e Piazza del Cannone. Tra i banchi si potrà scovare artigianato locale, oggettistica vintage e piccolo antiquariato, giocattoli, addobbi per l'albero e prelibatezze gastronomiche. Non bisogna dimenticare di assaggiare le caldarroste o i caratteristici firunatt, le tradizionali collane di castagne affumicate e cotte al forno.
Artigiano in Fiera (Rho Fiera)
Non è un mercatino all'aperto ma Artigianato in Fiera rappresenta una tappa fissa nel calendario meneghino dell'ultimo mese dell'anno. Dal 5 al 13 dicembre (tutti i giorni dalle 10 alle 22,30), nei padiglioni di Fieramilano Rho si radunano artigiani da tutto il mondo, offrendo un enorme viaggio gastronomico e culturale perfetto per gli acquisti di Natale dell'ultimo minuto. La fiera è organizzata in padiglioni divisi per aree geografiche: Italia (suddivisa per regioni), Europa e Paesi del Mondo. Oltre all'oggettistica e all'abbigliamento, uno dei punti di forza è l'enorme offerta gastronomica, con decine di ristoranti tipici e stand di street food dove assaggiare cucine da ogni angolo del pianeta.
Banco di Garabombo (Via Mario Pagano)
Il Banco di Garabombo è lo storico mercato etico e sostenibile di Natale a Milano, riconosciuto come il più grande mercato natalizio del commercio equo e solidale in Europa. Organizzato fin dal 1997 dalla cooperativa Giuste Terre (ex Chico Mendes Altromercato), insieme a Radio Popolare e alla cooperativa Librerie in Piazza, l'evento propone un'alternativa consapevole per gli acquisti natalizi, promuovendo filiere attente ai diritti dei lavoratori, all'ambiente e alla coesione sociale. L'edizione 2026 è aperta dal 31 ottobre al 10 gennaio 2027 e si tiene nel piazzale del parcheggio della metropolitana M1 Pagano. Sotto il tendone riscaldato di oltre 450 metri quadrati si trovano dolci natalizi, prodotti da presidi slow food ed eccellenze da percorsi di reinserimento sociale ed economia carceraria; abbigliamento in cotone biologico e accessori da materiali di riciclo; prodotti per la cura del corpo ecobio e rispettosi dell'ambiente.
Green Christmas (Fonderia Napoleonica)
Interamente dedicato all'artigianato sostenibile e allo stile di vita eco-friendly anche il Green Christmas che si tiene nella cornice della Fonderia Napoleonica Eugenia, un suggestivo sito di archeologia industriale del 1800 situato nel cuore del quartiere Isola. Il villaggio natalizio si sviluppa sotto le antiche campate ottocentesche della fonderia, dove storicamente sono state fuse le campane di San Marco a Venezia e i portoni del Duomo di Milano. L'edizione 2026 è in programma per il weekend del 12-13 dicembre, dalle 10 alle 19, e propone capi d'abbigliamento realizzati con fibre organiche, tessuti di riciclo (upcycling) e tinture vegetali; elementi d'arredo per la casa, piccoli pezzi d'arte, gioielli e accessori nati dal riuso creativo dei materiali; prodotti naturali per la cura del corpo, trucchi biologici e saponi artigianali attenti al benessere della pelle e dell'ambiente.