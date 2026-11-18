Anche in Cina il mercato felino è cresciuto velocemente, più di quello dei cani. Secondo il China Pet Industry White Paper 2026, nel 2025 i gatti nelle aree urbane cinesi hanno raggiunto i 72,9 milioni, contro 53,4 milioni di cani. Il mercato legato ai gatti è quindi cresciuto del 5,2%, mentre quello canino si è fermato al 3,2%. Anche la spesa media individuale per il gatto ha registrato un incremento superiore. A Hong Kong inoltre sta emergendo un nuovo segmento della Catnomics, cioè la Silver Cat Economy, legata all'invecchiamento dei gatti e alla crescente propensione dei proprietari a investire nella loro salute e nella loro longevità.