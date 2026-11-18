Introduzione
I gatti non sono solo i nostri compagni di vita quotidiana, ma anche i protagonisti di un'industria globale che vale oltre 100 miliardi di euro. A dirlo è il recente report realizzato da PW Consulting, secondo cui il mercato dei consumi legati ai felini, chiamato Catnomics, sta vivendo un vero e proprio boom. A livello globale infatti i gatti assorbono il 38,5% dei consumi del comparto pet, per un totale di 100,5 miliardi di euro. Ma quali sono i numeri e i settori che trainano questa nuova economia?
Quello che devi sapere
La Catnomics
Il fenomeno della Catnomics è in continua crescita, alimentato anche dalla disponibilità dei pet parent a investire sempre di più per i propri animali. Tra alimenti specifici, accessori, cure veterinarie e prodotti dedicati al loro benessere, il mondo felino è diventato un vero e proprio motore economico. Solo in Giappone, il Paese che registra i numeri più alti a livello globale, il boom chiamato “Nekomonics” assorbe 17 miliardi di euro. In Italia invece i gatti sono aumentati di quasi 1 milione in soli 3 anni e vivono nel 26,7% delle famiglie, con una crescita di quasi il 5%.
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Il caso del Giappone
La cultura felina alimenta un ecosistema di consumi che comprende cat café, turismo, merchandising, libri, videogiochi e prodotti lifestyle. Secondo le stime di Katsuhiro Miyamoto della Kansai University, il caso più evidente è quello del Giappone, dove ci sono circa 8,8 milioni di gatti domestici. Nel Paese, dove i gatti sono diventati infatti protagonisti di marketing, intrattenimento e destinazioni turistiche, l'impatto economico della Nekonomics sfiorerà nel 2026 i 3.000 miliardi di yen, pari a quasi 17 miliardi di euro.
Il boom dei gatti in Italia
Anche l'Italia conferma questa tendenza. Come rivela il Rapporto Assalco-Zoomark 2026, l'alimentazione per gatti vale circa 2,35 miliardi di euro: si tratta del 56% del mercato alimentare dedicato a cani e gatti, con una crescita del 4,3% del segmento felino. Nel nostro Paese la popolazione felina è in continua espansione: dai 10,2 milioni del 2022 presenti nel 22% delle famiglie, si è passati ai circa 11 milioni di gatti e una presenza nel 26,7% delle famiglie nel 2025, con un incremento del 4,7% in soli 3 anni.
I "cat dads"
Numeri notevoli anche negli Stati Uniti, dove le famiglie con almeno un gatto sono arrivate a 53 milioni, pari al 39% dei nuclei domestici e in crescita del 5% rispetto all'anno precedente. Secondo il report dell'American Pet Products Association, il 43% dei proprietari americani sono uomini della Gen Z, sempre più identificati come “cat dads”. La presenza di felini tra i ragazzi è infatti aumentata del 27% in un solo anno. Le famiglie con almeno tre gatti sono cresciute del 45% dal 2018 e la spesa annuale per il cibo ha raggiunto 337,5 dollari per proprietario, con una crescita del 9% rispetto al 2024.
La Silver Cat Economy in Cina
Anche in Cina il mercato felino è cresciuto velocemente, più di quello dei cani. Secondo il China Pet Industry White Paper 2026, nel 2025 i gatti nelle aree urbane cinesi hanno raggiunto i 72,9 milioni, contro 53,4 milioni di cani. Il mercato legato ai gatti è quindi cresciuto del 5,2%, mentre quello canino si è fermato al 3,2%. Anche la spesa media individuale per il gatto ha registrato un incremento superiore. A Hong Kong inoltre sta emergendo un nuovo segmento della Catnomics, cioè la Silver Cat Economy, legata all'invecchiamento dei gatti e alla crescente propensione dei proprietari a investire nella loro salute e nella loro longevità.
Schesir: "Mettere al centro il loro benessere"
“La crescita della Catnomics riflette un cambiamento nel modo in cui le persone vivono il rapporto con i propri gatti: se da un lato sono sempre più considerati a tutti gli effetti membri della famiglia, dall’altro spesso mancano le conoscenze in merito ai loro bisogni fisiologici specifici, soprattutto dal punto di vista nutrizionale. Per questo è fondamentale riconoscere la natura dei gatti, portando al centro del discorso il rispetto per il loro Dna", spiega Giorgio Montefusco, marketing & trade marketing Director di Schesir. "A livello globale, e in particolare in Italia, cresce infatti la richiesta di prodotti capaci di coniugare qualità, appetibilità e rispetto delle esigenze fisiologiche e comportamentali del gatto. Non si tratta soltanto di offrire un’alimentazione premium, ma di rispondere a una sensibilità più evoluta, che mette al centro la natura e il benessere dell’animale”.