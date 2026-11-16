Soprannominato Ivano, è nato in Russia nel 2022 e ha già conquistato due titoli mondiali. Alla Nuova Fiera di Roma oltre 600 gatti di razza, tra cui Cosmo, un Maine Coon di 12 chili, e Nana Supergirl, una piccola persiana di appena 1,3 chili

Si chiama Armageddon, ma per gli amici è semplicemente Ivano. È un gatto persiano nero, nato in Russia nel 2022, e ha conquistato il titolo di vincitore del SuperCatShow 2026, la manifestazione internazionale dedicata ai felini che si è svolta il 14 e 15 novembre alla Nuova Fiera di Roma. Già due volte campione del mondo, Armageddon è stato il protagonista di un'edizione che ha visto sfilare oltre 600 gatti di razza, tra esemplari pluripremiati, piccoli giganti e felini in miniatura.

Chi è Armageddon, il persiano nero vincitore del SuperCatShow

Armageddon è un persiano nero dell'allevamento Double Take di Vita Motolese. Nato nel 2022, ha già alle spalle due titoli di campione del mondo: il primo conquistato in Francia nel 2023, il secondo appena due settimane prima del SuperCatShow, nei Paesi Bassi.

Nonostante il nome imponente e l'aspetto regale, Ivano viene descritto come un gatto dal carattere dolce e affettuoso. Abituato alle competizioni internazionali, a casa preferisce le coccole e la tranquillità.

Dal gigante Cosmo alla piccola Nana Supergirl

Tra gli oltre 600 gatti presenti alla manifestazione romana, a catturare l'attenzione dei visitatori sono stati anche due esemplari molto diversi tra loro.

Cosmo è un Maine Coon di nove anni, proveniente dall'allevamento King's Landing. Con i suoi 12 chili è stato uno dei gatti più grandi presenti all'esposizione.

All'estremo opposto Nana Supergirl, una piccola persiana dell'allevamento Dei Toltechi, lunga appena quanto una spazzola e dal peso di un chilo e 300 grammi. La gattina, la più piccola di statura del SuperCatShow, è diventata una delle mascotte della manifestazione.

Oltre 600 gatti alla Nuova Fiera di Roma

Il SuperCatShow, giunto alla sua 28esima edizione, si è svolto il 14 e 15 novembre alla Nuova Fiera di Roma, riunendo allevatori, esperti e appassionati del mondo felino. In passerella numerose razze, dai persiani ai Maine Coon, dai Bengal ai Siberiani, fino ai British Shorthair e agli Sphynx.

Accanto alle competizioni e alle sfilate, l'evento ha ospitato incontri dedicati alla conoscenza dei gatti e uno spazio per le adozioni, curato dall'associazione Arca - Gatti della Piramide Odv. Un'occasione per dare visibilità anche ai gatti senza pedigree in cerca di una famiglia.