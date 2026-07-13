Gatto con 28 dita e 30 artigli entra nel Guinness dei Primati

Toby è stato adottato in Michigan da Delaney Henderson. E nonostante la sua particolarità fisica, che gli ha permesso di eguagliare un record che resisteva dal 2002, gode di ottima salute ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ha 10 mesi e 10 dita di troppo, Toby, il gattino statunitense che ha appena eguagliato il Guinness World Record a lungo rimasto imbattuto per il gatto con il maggior numero di dita. Sono 28 in tutto, le sue, impreziosite da 30 artigli, lo stesso numero di quelle del canadese Jake il Gatto Polidattilo, che aveva registrato il primato nel 2002.

Adottato in Michigan Toby appartiene a Delaney Henderson, che lo ha adottato e portato nella sua casa di Lansing, in Michigan, per fare compagnia a Connie, gattina polidattila anche lei, sebbene non quanto l’ormai celebre amico (ne ha solo due in più sulle zampe anteriori). La sua padrona ha raccontato di esser stata a lungo alla ricerca di un altro gatto da affiancare a Connie e garantisce che il profilo di Toby non faceva alcuna menzione della sua peculiarità fisica. “Quando ho visto le sue dita non potevo crederci – ha detto al Guinness World Records -. Avere un altro gatto polidattilo, mi aspettavo dei ‘pollici’ in più ma niente avrebbe potuto prepararmi alla vista delle zampe di Toby”. Henderson ha aggiunto: “Quando l’ho visto ho avuto la sensazione che fosse nato per entrare nella mia vita e sono così felice di avergli dato una casa per sempre”. Potrebbe interessarti Guinness ICON 2026: dalla tartaruga Jonathan alle Blackpink