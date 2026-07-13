Gatto con 28 dita e 30 artigli entra nel Guinness dei Primati

Toby è stato adottato in Michigan da Delaney Henderson. E nonostante la sua particolarità fisica, che gli ha permesso di eguagliare un record che resisteva dal 2002, gode di ottima salute
Ha 10 mesi e 10 dita di troppo, Toby, il gattino statunitense che ha appena eguagliato il Guinness World Record a lungo rimasto imbattuto per il gatto con il maggior numero di dita. Sono 28 in tutto, le sue, impreziosite da 30 artigli, lo stesso numero di quelle del canadese Jake il Gatto Polidattilo, che aveva registrato il primato nel 2002.
Adottato in Michigan
Toby appartiene a Delaney Henderson, che lo ha adottato e portato nella sua casa di Lansing, in Michigan, per fare compagnia a Connie, gattina polidattila anche lei, sebbene non quanto l’ormai celebre amico (ne ha solo due in più sulle zampe anteriori). La sua padrona ha raccontato di esser stata a lungo alla ricerca di un altro gatto da affiancare a Connie e garantisce che il profilo di Toby non faceva alcuna menzione della sua peculiarità fisica. “Quando ho visto le sue dita non potevo crederci – ha detto al Guinness World Records -. Avere un altro gatto polidattilo, mi aspettavo dei ‘pollici’ in più ma niente avrebbe potuto prepararmi alla vista delle zampe di Toby”. Henderson ha aggiunto: “Quando l’ho visto ho avuto la sensazione che fosse nato per entrare nella mia vita e sono così felice di avergli dato una casa per sempre”.
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Un gatto in ottima salute
Inizialmente timido, Toby è ora un gatto particolarmente attivo e goloso: “Quando non è una palla di energia è così un bimbo – dice la sua padrona -. Adora le coccole, fa le fusa appena lo tocchi, si addormenta tra le mie gambe in qualsiasi momento io sia sul divano. È davvero un gatto così speciale, dolce, e siamo così fortunati ad averlo nella nostra famiglia. Naturalmente la sua condizione ha portato la padrona a preoccuparsi per la sua salute, ma da parte degli specialisti sono arrivate solo rassicurazioni: “È in ottima salute e al di là di una pedicure particolarmente complesso, è un gatto normale senza alcun altro tipo di problema”.
Giornata mondiale del Guinness World Record, primati storici
Noto anche come Guinness World Records, è un libro edito annualmente che raccoglie tutti i record mondiali, sia naturali che umani, e anche quelli più originali, dal 27 agosto 1955. Il libro prende il nome dalla birra Guinness di Dublino, il cui amministratore delegato, Sir Hugh Beaver, ebbe l'idea di creare un libro che soddisfacesse la curiosità sulle domande che sorgevano tra gli avventori dei pub. In occasione di questo compleanno ripercorriamo quelli più strani