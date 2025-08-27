Guinness dei Primati compie 70 anni: storia e record più incredibili

Noto anche come Guinness World Records, è un libro edito annualmente che raccoglie tutti i record mondiali, sia naturali che umani, e anche quelli più originali, dal 27 agosto 1955. Il libro prende il nome dalla birra Guinness di Dublino, il cui amministratore delegato, Sir Hugh Beaver, ebbe l'idea di creare un libro che soddisfacesse la curiosità sulle domande che sorgevano tra gli avventori dei pub. In occasione di questo compleanno ripercorriamo quelli più strani
- Il Guinness dei primati compie 70 anni! Il Premio ci ha fatto trascorrere gli ultimi sette decenni guardando gli esseri umani più straordinari del mondo, le imprese più impressionanti, gli animali più incredibili e, in pratica, qualsiasi altro superlativo venga in mente. Niente male per un libro iniziato per dirimere le discussioni nei pub!
- Anno dopo anno la Guinness World Records continua a certificare primati di ogni tipo. In occasione dell'anniversario ripercorriamo i titoli più strani assegnati nel corso della storia del riconoscimento. Vediamone alcuni
- La longeva serie animata The Simpsons è stata premiata più volte. Nel 2019 ha conquistato il record come serie animata con il maggior numero di Emmy Awards vinti. Il 22 aprile 2020 ha conquistato un altro primato, quello con il maggior numero di guest star: negli episodi ci sono almeno 810 cameo di personaggi famosi
- È entrata nel Guinness Word Records per avere le unghie più lunghe del mondo, ha 64 anni e le sue unghie sono lunghe un metro e 30 cm perché non le taglia da ben 25 anni. Vive nel Minnesota negli USA. Ha deciso di non tagliarsi più le unghie dopo la morte della figlia Latisha avvenuta nel 1997
- David Aguilar aveva solo 9 anni quando ha messo a punto la prima protesi di un (suo) braccio. Particolarità? Era fatta tutta di Lego. David è nato ad Andorra ed è affetto dalla sindrome di Poland, a causa della quale gli manca l'avambraccio destro. Cercando di passare sopra alle critiche dei bulli, ha deciso di coniugare la sua passione per i mattoncini di plastica a una necessità. Grazie all'aiuto di suo padre ha dato quindi vita alla prima protesi di Lego al mondo
- Mark Park ha 21 anni ed è uno degli speedcuber più veloci del mondo. Significa che è in grado di risolvere il famoso rompicapo del cubo di Rubik in un tempo che per un comune mortale è impensabile. Al momento Mark, affetto da un a forma di autismo, detiene 9 record mondiali e sa risolvere facilmente cubi di diverse dimensioni. Ad esempio, può risolvere un cubo 4x4x4 (il modello classico con quattro cubetti per lato) in soli 21 secondi e 11 centesimi
- Nel 1988, alla morte del suo padrone, Blackie ha ereditato 12,5 milioni di dollari, diventando il gatto più ricco del mondo. Era l'ultimo sopravvissuto di una cucciolata di 15 gatti e fu il prescelto per ereditare la fortuna del suo padrone, un antiquario che escluse i suoi familiari dal testamento, devolvendo tutto al felino, o meglio alle associazioni che avrebbero dovuto occuparsi di lui
- Gary Michael Duschl ha conquistato il Guinness World Records 2021 per la più lunga catena creata con gli involucri di gomma da masticare. L'impresa è iniziata nel 1965, quando questo tipo di costruzioni era particolarmente di moda. Mentre il mondo iniziava a disinteressarsi alla questione, Gary ha continuato a intessere la sua catena, arrivando a una lunghezza di 32.555,68 metri
- Frank Faeek Hachem è il più basso guidatore di pullman al mondo. Abita nel Hampshire, Regno Unito, e fa il suo lavoro a bordo degli autobus pur essendo alto solo 136,2 cm. Dopo aver preso la normale patente nel 1989, Hachem ha conquistato quella per autobus nel 2017. Il record è stato decretato il 5 febbraio 2018
- Elaine Davidson è la donna con più piercing al mondo: secondo l'ultimo conteggio effettuato nel 2019 ne possedeva ben 11.003 distribuiti su tutto il corpo
La più grande casa di carte
- Nel 1992 Bryan Berg conquistò il record per la più grande casa fatta con le carte da gioco al mondo. Fu capace di costruire 75 piani. La costruzione era stata costruita con 91.800 carte ed era alta 7.71 metri. Nel 2007 Berg ha migliorato il suo stesso record, arrivando a costruirne un'altra da 7.86 metri. In un video del 2012 ha svelato qualcuno dei suoi trucchi
- Una delle storie più belle è quella di Ashrita Furman, un uomo che ha dedicato la sua vita a infrangere record insoliti. Tra i suoi numerosi primati, spicca quello ottenuto tagliando ben 26 angurie sul proprio stomaco. Furman è diventato una leggenda del Guinness, con ben 90 record detenuti nel corso della sua carriera
- Pesa più di una tonnellata ed è la zucca più grossa mai cresciuta negli Stati Uniti. È entrata nei record grazie al minuzioso lavoro di Travis Gienger che l'ha trasformata nel Jack o' lantern di Halloween più grande del mondo: ha le sembianze di un'aquila e tra le zampe regge due bandiere a stelle e strisce. Enorme e patriottica
- Nel mondo della gastronomia, Donald Gorske si è distinto per aver mangiato 32.672 Big Mac in un periodo di 50 anni. La sua dedizione a questo particolare tipo di panino lo ha reso il detentore di un record decisamente singolare