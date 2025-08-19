House of Guinness, la serie tv sulla birra in arrivo su Netflix

La serie tv, formata da otto episodi, debutterà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 25 settembre. Nel cast Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fair e Fionn O’Shea

Netflix ha annunciato l’arrivo di House of Guinness, la serie tv che racconterà la storia di uno dei brand di birra più famosi al mondo. Steve Knight , autore di Peaky Blinders, ha firmato la produzione. Protagonisti Anthony Boyle , Louis Partridge , Emily Fair e Fionn O’Shea .

house of guinness, tutto quello che sappiamo sulla serie tv

Annunciata la serie tv che ripercorrerà la crescita del brand Guinness. In attesa dell’uscita degli episodi, Steve Knight ha dichiarato: “È la straordinaria storia di una famiglia che si ritrova ad essere l'erede del più grande birrificio del mondo. Sono giovani e hanno il compito di prendere in mano la situazione e di gestire questo marchio di incredibile successo. La prima priorità è non rovinare tutto. E la seconda priorità è rendere la Guinness ancora più grande".

Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fair e Fionn O’Shea interpreteranno i quattro fratelli Arthur, Edward, Anne e Ben, figli di Benjamin Guinness. Ambientata tra le strade di Dublino e di New York del diciannovesimo secolo, la serie tv partirà dalla morte di Benjamin Guinness. Massimo riserbo sulla sinossi, Steve Knight ha parlato del ruolo centrale di Arthur ed Edward: “Non dirò nulla sulla trama, ma la gestione congiunta del birrificio venne affidata loro per motivi molto interessanti. Prima di morire, il padre incatenò deliberatamente Arthur ed Edward nella gestione del birrificio. Scoprirete perché quando la guarderete”.