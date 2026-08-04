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Gelato, il gatto disabile con la sedia a rotelle costruita coi giocattoli

Mondo

Il cucciolo disabile è diventato virale sui social grazie alla trovata di una veterinaria che gli ha restituito la possibilità di camminare. E ora, grazie alle donazioni, ha uno strumento su misura stampato in 3D per lui

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Si chiama Gelato ed è un cucciolo di gatto piccolo, curioso e tenerissimo, come tanti altri. Ma a differenza di tanti altri cuccioli di gatto, Gelato non può camminare, non con le sue zampe, né di stare in piedi. E le sue dimensioni erano troppo ridotte per qualsiasi sedia a rotelle per gatti in commercio. Così, quando è arrivato al gattile di Cincinnati, in Ohio, dove è stato soccorso, la veterinaria Mallory Smith si è inventata un metodo brillante, originale e decisamente artigianale per potergli dare una nuova chance.

Una sedia a rotelle per Gelato

Smith ha costruito una sorta di sedia a rotelle per Gelato utilizzando pezzi di cartone, righelli, nastro adesivo e due automobiline giocattolo. Così Gelato ha iniziato a camminare e nel giro di breve tempo è diventato una star del web, commuovendo con la sua storia passata di profilo in profilo e riuscendo a sollevare una mobilitazione popolare per la sua causa. Grazie alle donazioni effettuate da diversi utenti, è stato infatti possibile costruire una sedia a rotelle stampata in 3D su misura.

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Il ringraziamento del centro

“Grazie a tutti quelli che hanno messo like, condiviso e aiutato a diffondere la storia di Gelato – ha scritto la struttura sul suo profilo Facebook – questo piccoletto ha ora una sedia a rotelle personalizzata stampata in 3D specialmente per lui. Non avremmo potuto farcela senza tutti quelli che hanno condiviso il nostro post originale e aiutato la storia di Gelato a emergere. Le vostre condivisioni hanno davvero fatto la differenza e ci ha aiutati a raggiungere chi può aiutare animali come Gelato”. Il post aggiunge un “enorme ringraziamento” alla veterinaria Mallory Smith, che ha realizzato la prima sedia a rotelle per Gelato.

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