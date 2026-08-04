Il cucciolo disabile è diventato virale sui social grazie alla trovata di una veterinaria che gli ha restituito la possibilità di camminare. E ora, grazie alle donazioni, ha uno strumento su misura stampato in 3D per lui ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si chiama Gelato ed è un cucciolo di gatto piccolo, curioso e tenerissimo, come tanti altri. Ma a differenza di tanti altri cuccioli di gatto, Gelato non può camminare, non con le sue zampe, né di stare in piedi. E le sue dimensioni erano troppo ridotte per qualsiasi sedia a rotelle per gatti in commercio. Così, quando è arrivato al gattile di Cincinnati, in Ohio, dove è stato soccorso, la veterinaria Mallory Smith si è inventata un metodo brillante, originale e decisamente artigianale per potergli dare una nuova chance.

Una sedia a rotelle per Gelato Smith ha costruito una sorta di sedia a rotelle per Gelato utilizzando pezzi di cartone, righelli, nastro adesivo e due automobiline giocattolo. Così Gelato ha iniziato a camminare e nel giro di breve tempo è diventato una star del web, commuovendo con la sua storia passata di profilo in profilo e riuscendo a sollevare una mobilitazione popolare per la sua causa. Grazie alle donazioni effettuate da diversi utenti, è stato infatti possibile costruire una sedia a rotelle stampata in 3D su misura. Potrebbe interessarti Gatto con 28 dita e 30 artigli entra nel Guinness dei Primati