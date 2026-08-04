Benjamin Lewis, 48enne britannico, rubava pecore e raccoglieva cervi morti per strada, poi, dopo averne bevuto il sangue, abbandonava i resti davanti a diverse chiese della regione britannica della New Forest. All'udienza si è identificato come "Conte Dracula"

Si crede un vampiro, ed è convinto che bere sangue di animali gli possa garantire l'immortalità. Per questo, secondo l'accusa, ha rubato e ucciso pecore e utilizzato carcasse di cervi morti, abbandonando poi i resti davanti e all'interno di alcune chiese della New Forest, nel Regno Unito. A tradire Benjamin Lewis, 48 anni, sono state le tracce del Dna rilevate sui resti di un agnello: identificato, è stato arrestato dalla polizia . L'uomo è ora detenuto in una struttura psichiatrica giudiziaria.

L'indagine è partita proprio dopo il ripetersi dei ritrovamenti. Gli investigatori hanno individuato uno schema ricorrente nelle azioni dell'uomo e hanno organizzato servizi di sorveglianza presso gli edifici religiosi, concentrando gli appostamenti in corrispondenza di date considerate significative nel calendario satanico.

Secondo quanto emerso dalle indagini, riporta il Guardian , Lewis si introduceva nei pascoli della regione della New Forest, nell'Hampshire, per sottrarre e uccidere pecore. In altri casi utilizzava carcasse di cervi morti in incidenti stradali. E dopo aver bevuto il loro sangue, abbandonava i resti degli animali davanti (e in alcuni episodi anche all'interno) a diverse chiese della zona, provocando allarme tra i fedeli e forte preoccupazione tra gli allevatori.

L'arresto grazie al Dna

La svolta è arrivata quando gli specialisti della polizia scientifica hanno isolato tracce del Dna di Lewis sui resti di un agnello. L'uomo, residente a Totton, vicino a Southampton, ha successivamente ammesso le proprie responsabilità per il furto di bestiame e per il reato di molestie, allarme e turbamento aggravati da motivazioni religiose. Nel corso di una precedente udienza, chiamato a dichiarare la propria identità, aveva risposto presentandosi come "Conte Dracula".

Il giudice ha così disposto il ricovero a tempo indeterminato in una struttura psichiatrica. La misura potrà essere revocata soltanto con il via libera del tribunale competente in materia di salute mentale oppure del ministero della Giustizia britannico. Collegato in videoconferenza dall'ospedale durante la lettura della sentenza, Lewis ha chiesto scusa alle vittime e ha dichiarato di non provare risentimento nei confronti degli agenti che lo hanno arrestato.