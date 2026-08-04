Voli sulle linee di Nazca in Perù, 5 incidenti mortali in 18 anni

Dal 2008 a oggi, 38 persone hanno perso la vita su aerei precipitati mentre sorvolavano il sito archeologico in Perù. Tra le cause scarsa manutenzione, manovre azzardate e condizioni meteo complesse

Le linee di Nazca, con i loro spettacolari e giganteschi geoglifi, sono tra le attrazioni turistiche più apprezzate al mondo e in particolar modo in Perù. Per ammirarle nella loro interezza, date le loro dimensioni, è necessario trovarsi in un punto molto alto. Esistono piattaforme sopraelevate, ma per i turisti più esigenti la soluzione migliore rimane il volo turistico. Una soluzione che però, nel tempo, si è rivelata piuttosto pericolosa, con cinque incidenti mortali in 18 anni, l’ultimo dei quali sabato 1° agosto, ha coinvolto anche sette turisti italiani.