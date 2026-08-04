Poliziotto camuffato da pianta negli Usa: fioccano multe in New Jersey

Poliziotto camuffato da pianta negli Usa: fioccano le multe in New JerseyMondo
L’idea del dipartimento di Dunellen ha portato alle casse dell’amministrazione locale 74 multe in sole sei ore. Gli automobilisti, per lo più, sono stati colti sul fatto mentre usavano il cellulare alla guida. “Il nostro arbusto è stato molto impegnato”, hanno scritto su Facebook pubblicando le foto dell’originale posto di blocco
Un arbusto per poliziotto: è la trovata di un dipartimento di polizia del New Jersey che è costata decine di multe ad altrettanti automobilisti distratti. A Dunellen, i poliziotti hanno ideato un posto di blocco alternativo allo scopo di cogliere sul fatto i guidatori più disattenti che, per lo più, sono stati identificati mentre usavano il cellulare al volante. “Avete notato il nostro arbusto oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no!": questa frase è stata pubblicata su Facebook dallo stesso dipartimento di polizia che, corredando con fotografie, ha spiegato ai cittadini il trucco messo in atto per ingannare gli automobilisti su North Washington Ave, una zona molto trafficata della città statunitense.
Oltre 70 multe in sei ore
Un agente del dipartimento si è travestito da arbusto, coprendosi di foglie dalla testa ai piedi. Così camuffato e armato di binocolo, ha identificato decine di violazioni del codice della strada, portando alle casse dell’amministrazione locale ben 74 multe in sole sei ore. “I risultati? Il nostro arbusto è stato molto impegnato”, hanno commentato dal dipartimento sui social prima di lanciare un promemoria ai guidatori: “Quel testo o quella notifica possono aspettare. Tieni gli occhi sulla strada, non sullo schermo!”.
Leggi anche
Autovelox sulla Paullese, 31.896 sanzioni in poco più di due mesi
Getty e Ipa
Multa per l'aria condizionata in auto, ecco in quali casi si rischia
L'aria condizionata è uno dei rimedi contro il caldo, ma non sempre la si può usare in auto, pena multe salatissime. Ecco i casi in cui bisogna tenerla spenta