Poliziotto camuffato da pianta negli Usa: fioccano multe in New Jersey

L’idea del dipartimento di Dunellen ha portato alle casse dell’amministrazione locale 74 multe in sole sei ore. Gli automobilisti, per lo più, sono stati colti sul fatto mentre usavano il cellulare alla guida. “Il nostro arbusto è stato molto impegnato”, hanno scritto su Facebook pubblicando le foto dell’originale posto di blocco

Un arbusto per poliziotto: è la trovata di un dipartimento di polizia del New Jersey che è costata decine di multe ad altrettanti automobilisti distratti. A Dunellen, i poliziotti hanno ideato un posto di blocco alternativo allo scopo di cogliere sul fatto i guidatori più disattenti che, per lo più, sono stati identificati mentre usavano il cellulare al volante. “Avete notato il nostro arbusto oggi? Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no!": questa frase è stata pubblicata su Facebook dallo stesso dipartimento di polizia che, corredando con fotografie, ha spiegato ai cittadini il trucco messo in atto per ingannare gli automobilisti su North Washington Ave, una zona molto trafficata della città statunitense.