La Farnesina ha confermato la morte di sette connazionali nell’incidente aereo avvenuto ieri in Perù, durante un sorvolo sulle linee di Nazca. Nello schianto sono morte tutte le 13 persone a bordo. Il velivolo avrebbe perso improvvisamente quota per cause ancora da accertare

Tredici morti, tra cui sette italiani, è il bilancio dello schianto di un piccolo aereo turistico avvenuto ieri in Perù , durante un sorvolo sulle linee di Nazca. Nessuna delle persone a bordo è sopravvissuta. Tra le vittime ci sono anche due cittadini tedeschi, due spagnoli e i due membri dell’equipaggio. La Farnesina ha confermato la morte dei connazionali e ha fatto sapere che l’ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità peruviane.

Lo schianto vicino all’aeroporto Maria Reiche



L’aereo della compagnia Aerodiana era partito da Pisco e si stava dirigendo verso l’aeroporto Maria Reiche, dopo aver sorvolato le celebri linee di Nazca. Il velivolo avrebbe perso improvvisamente quota per cause ancora da accertare, precipitando in un terreno agricolo. I soccorritori sono arrivati sul posto subito dopo l’incidente, ma le fiamme avrebbero impedito ogni tentativo di soccorso. La Procura ha disposto il trasferimento delle salme all’obitorio della regione di Ica.

Le vittime italiane



In tarda notte è arrivata la notizia dell'identificazione delle vittime, avvenuta sulla base del piano di volo e della lista dei passeggeri di Aerodiana. Le vittime italiane sono due donne, di 58 e 57 anni, e cinque uomini, tra cui un 18enne e due 24enni. Secondo quanto riferito, si trattava di “due famiglie amiche tra loro". Nella stessa area si erano già verificati altri incidenti simili: nel 2022 morirono sette persone, mentre nel 2010 persero la vita quattro turisti britannici e due membri dell’equipaggio peruviani.