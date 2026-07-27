Intervista col vampiro, il teaser trailer della stagione 4

AMC Networks ha svelato al San Diego Comic-Con il primo teaser trailer di "Intervista col Vampiro 4", che si intitolerà "Anne Rice's Queen of the Damned" e seguirà la storia raccontata nel terzo romanzo del ciclo "Le cronache dei vampiri" di Anne Rice. Al centro della trama, Akasha, interpretata da Sheila Atim, alle prese con l'universo e i personaggi già noti al pubblico.

Il quarto ciclo di episodi di Intervista col vampiro si farà e arriverà prossimamente in streaming. Lo sviluppo del progetto è stato confermato dal responsabile di AMC Studios Dan McDermott e da Hannah Moscovitch, già sceneggiatrice della serie e ora nuova showrunner al posto dell'ideatore Rolin Jones, al San Diego Comic-Con.

Durante il panel di AMC Network, il pubblico ha appreso che la nuova stagione sarà basata sul terzo romanzo del ciclo "Le cronache dei vampiri" di Anne Rice e, anche se non c'è ancora una data di uscita del prodotto, ci sono già le prime immagini.

Il primo teaser trailer di Intevista col vampiro 4, ovvero, Anne Rice's Queen of the Damned è disponibile in alto in questa scheda, per adesso in versione originale.

Akasha protagonista del primo teaser

I personaggi di Intervista col vampiro che il pubblico ha amato nelle prime tre stagioni dello show distribuito in Italia da Netflix (l'ultima disponibile dal 20 luglio in streaming, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick, le altre, come tutti i titoli delle serie Immortal Universe già presenti sulla piattaforma dallo scorso dicembre) torneranno per una battaglia che li vedrà fronteggiare la temibile Regina dei dannati, evocata in precedenza da Lestat (Sam Reid), versione rockstar.

"Io sono la risposta", tuona Sheila Atim nei panni di Akasha. Il personaggio introdotto nella terza stagione diventerà centrale negli episodi futuri.

Dan McDermott di AMC anticipa una stagione esplosiva: "Non vediamo l'ora di continuare il viaggio con Queen of the Damned, una delle storie più iconiche della mitologia di Anne Rice, e di vedere i nostri amati personaggi affrontare Akasha con il loro mondo, e il nostro, in bilico".



Il teaser trailer di Intervista col vampiro 4 è chiaramente molto breve e mostra Akasha in primissimo piano con lo sguardo infuocato che grida vendetta.

La Regina dei dannati, una creatura antichissima e infinitamente più potente di Lestat e degli altri vampiri della congrega, arriva per seminare distruzione. Il contenuto del teaser è chiaro: "Uccideteli tutti. Io sono la risposta".

La stagione 4 ha una nuova showrunner

L'universo dello show è in bilico e gli scenari futuri terranno i fan della serie col fiato sospeso. Le mosse di Akasha, però, sono al sicuro. Hannah Moscovitch ha scritto la sceneggiatura della terza stagione, con riferimento alle parti di Akasha e Gabrielle, la madre biologica di Lestat de Lioncourt, interpretato dall'attrice Jennifer Ehle.

Nella nuova stagione della serie Moscovitch sarà la nuova showrunner.

Il teaser ha già scatenato l'entusiasmo degli appassionati della serie. A San Diego, oltre ai produttori, c'erano anche alcuni membri del cast: Jacob Anderson (Louis du Pointe du Lac), Assad Zaman (Armand) e Eric Bogosian (Daniel Molloy).