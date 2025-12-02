Le 3 serie Immortal Universe di Anne Rice ora in streaming su Netflix

Intervista col vampiro (Interview With The Vampire) è una serie televisiva creata da Rolin Jones che ha debuttato con la prima stagione nell'autunno del 2022 su AMC Networks. Lo show, basato sul successo letterario omonimo di Anne Rice del 1976, ha avuto al momento due stagioni, composte rispettivamente da 7 ed 8 episodi. La seconda stagione è uscita nel 2024 e una terza stagione è in lavorazione ed è attesa per il 2026.

Le prime due stagioni di Intervista col vampiro sono l'adattamento della storia contenuta nel romanzo del 1976, un classico moderno delle storie coi vampiri, che è il primo volume del ciclo "Cronache dei vampiri" che conta ben 13 volumi - l'ultimo è stato pubblicato nel 2018.

La storia, che ha già avuto nel 1994 un celebre adattamento per il grande schermo, Intervista col vampiro di Neil Jordan, è quella del colloquio sotto forma di intervista tra il giornalista Daniel Molloy e il vampiro Louis de Pointe du Lac nella quale quest'ultimo si confessa e racconta la storia della sua genesi come creatura della notte per opera del suo "creatore", l'affascinante Lestat de Lioncourt.

Nel cast, Molloy è Eric Bogosian, il vampiro Louis è Jacob Anderson (già visto ne Il Trono di Spade), Lestat è Sam Reid, Claudia è Bailey Bass, poi sostituta con Delainey Hayles.

Questo è il trailer della prima stagione dello show.