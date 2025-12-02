Le 3 serie Immortal Universe di Anne Rice ora in streaming su Netflix

Tutto sulle serie Intervista col Vampiro, Le streghe di Mayfair e Talamasca, in streamingSerie TV
Introduzione
Gli show trasmessi negli States da AMC tratti dalle iconiche saghe letterarie di Anne Rice sono ora disponibili in Italia su Netflix, visibili anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick. Nel catalogo in streaming ci sono le prime due stagioni di Intervista col vampiro e Le streghe di Mayfair e gli episodi della prima stagione di Talamasca - L'ordine segreto. Nella scheda tutto ciò che bisogna sapere su questi prodotti fantasy-horror, già un cult negli Stati Uniti, e i rispettivi trailer, per prepararsi a una maratona di 37 episodi, divisi in cinque stagioni di storie interconnesse, parte dello stesso universo.
Quello che devi sapere
Serie Immortal Universe, quando escono e dove vederle
Dal 1° dicembre Netflix ha aggiunto al suo catalogo serie gli show targati AMC tratti dai romanzi di Anne Rice, la apprezzatissima scrittrice americana che ha legato la sua fama alle sue serie letterarie di storie fantasy, horror e gotiche. AMC ha acquistato nel 2020 i diritti di 18 opere di Rice, che avrebbe dovuto partecipare come produttrice esecutiva ai vari cicli di serie televisive in sviluppo - questi gli accordi prima della morte della scrittrice avvenuta nel 2021.
Intervista col vampiro, Le streghe di Mayfair e Talamasca - L'ordine segreto, i tre titoli che compongono l' "Immortal Universe", avviato negli States sul piccolo schermo dal 2022, sono ora disponibili in streaming su Netflix con tutti gli episodi andati in onda fino a questo momento.
I tre titoli sono visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Intervista col vampiro, trama e cast della serie tv
Intervista col vampiro (Interview With The Vampire) è una serie televisiva creata da Rolin Jones che ha debuttato con la prima stagione nell'autunno del 2022 su AMC Networks. Lo show, basato sul successo letterario omonimo di Anne Rice del 1976, ha avuto al momento due stagioni, composte rispettivamente da 7 ed 8 episodi. La seconda stagione è uscita nel 2024 e una terza stagione è in lavorazione ed è attesa per il 2026.
Le prime due stagioni di Intervista col vampiro sono l'adattamento della storia contenuta nel romanzo del 1976, un classico moderno delle storie coi vampiri, che è il primo volume del ciclo "Cronache dei vampiri" che conta ben 13 volumi - l'ultimo è stato pubblicato nel 2018.
La storia, che ha già avuto nel 1994 un celebre adattamento per il grande schermo, Intervista col vampiro di Neil Jordan, è quella del colloquio sotto forma di intervista tra il giornalista Daniel Molloy e il vampiro Louis de Pointe du Lac nella quale quest'ultimo si confessa e racconta la storia della sua genesi come creatura della notte per opera del suo "creatore", l'affascinante Lestat de Lioncourt.
Nel cast, Molloy è Eric Bogosian, il vampiro Louis è Jacob Anderson (già visto ne Il Trono di Spade), Lestat è Sam Reid, Claudia è Bailey Bass, poi sostituta con Delainey Hayles.
Questo è il trailer della prima stagione dello show.
Le streghe di Mayfair, la trama e il cast della serie tv
Le streghe di Mayfair (Mayfair's Witches) è una serie televisiva creata da Michelle Ashford ed Esta Spalding, che ha debuttato con la prima stagione su AMC Network nel gennaio del 2023. La seconda stagione è uscita nel gennaio del 2025. Al momento, sono stati realizzati 16 episodi (8 per ciascuna stagione. Una terza stagione del titolo è in lavorazione ed è attesa non prima della seconda metà del 2026.
La serie è l'adattamento per il piccolo schermo della storia contenuta nella trilogia di romanzi di Anne Rice "Le streghe di Mayfair". La prima stagione segue le vicende del primo volume della saga, L'ora delle streghe, pubblicato per la prima volta nel 1990. Le stagioni successive della serie attingono a vicende estrapolate dai due romanzi successivi: Il demone incarnato e Taltos - Il ritorno.
La protagonista dello show televisivo è Alexandra Daddario (anche nella prima stagione di The White Lotus). L'attrice è Rowan Fielding, una neurochirurga che scopre di essere discendente di una potente famiglia di streghe di New Orleans. Decisa a saperne di più sulle sue antenate e i suoi poteri, scopre la rete di misteri e segreti che riguarda la sua famiglia. Rowan, che diventa ben presto "la prescelta" di Lasher, è tenuta sotto osservazione dall'ordine di Talamasca, che studia il soprannaturale e le creature magiche.
Nel cast anche Jack Huston e Tongayi Chirisa.
Qui, il trailer della prima stagione.
Talamasca - L'ordine segreto, la trama e il cast della serie tv
Talamasca - L'ordine segreto (Talamasca - The Secret Order) è una serie televisiva ideata da John Lee Hankcock trasmessa su AMC negli States lo scorso ottobre. Lo show, il titolo più giovane dell' "Immortal Universe", conta al momento una sola stagione composta da sei episodi. Non ci sono conferme sulla produzione di una seconda stagione.
La storia prende origine da spunti narrativi contenuti nei libri de "Le Streghe di Mayfair" e "Cronache di vampiri". A tutti gli effetti, è uno spin-off che tiene insieme le tre serie dell' "Immortal Universe".
Guy Anatole è un ragazzo dotato della capacità di leggere nel pensiero. In un momento di difficoltà accetta di lavorare per Talamasca, un'agenzia di spionaggio che tiene d'occhio il mondo soprannaturale e che lo teneva nel mirino fin da quando lui era un bambino, per via dei suoi poteri. Guy si ritrova al centro di una rete di intrighi e segreti, a contatto con creature singolari e ben presto lui stesso dovrà trovare il suo posto nel mondo.
Nel cast, il protagonista ha il volto di Nicholas Denton. I ruoli principali sono affidati ad Elizabeth McGovern (già in Downton Abbey) e William Fichtner.
Qui il trailer della prima stagione.