Guinness ICON 2026: dalla tartaruga Jonathan alle Blackpink

Il Guinness World Records ha annunciato i nuovi vincitori del riconoscimento "ICON", assegnato ad alcune delle personalità e dei record più straordinari degli ultimi anni. Tra i premiati figurano Jonathan, la tartaruga terrestre più anziana del mondo con 194 anni, l'alpinista nepalese Hari Budha Magar, primo doppio amputato sopra il ginocchio a conquistare l'Everest, la chef nigeriana Hilda Baci e il gruppo K-pop Blackpink. Nell'elenco anche l'astronauta Christina Koch, il campione di baseball Shohei Ohtani e l'attore e wrestler John Cena.