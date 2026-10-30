Manovra 2027, tutte le misure, i bonus e le novità per le famiglie

Dal terzo figlio in poi, il congedo parentale all’80% arriverebbe a sei mesi. La possibilità di utilizzare i periodi con indennità maggiorata è prevista entro i sei anni di età del bambino, secondo i criteri che saranno definiti dalla normativa. Una famiglia con tre figli potrebbe quindi beneficiare di sei mesi di congedo parentale indennizzati all’80%, mentre per chi ha un solo figlio i mesi sarebbero quattro. La misura interviene su un istituto che consente ai genitori lavoratori di assentarsi temporaneamente dal lavoro per occuparsi dei figli. Il congedo parentale non va confuso con il congedo obbligatorio di maternità, che per le lavoratrici dipendenti resta ordinariamente di cinque mesi.