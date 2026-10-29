Manovra 2027, quanti contribuenti beneficeranno del taglio dell’Irpef?

Il governo ha approvato in Cdm la prossima legge di Bilancio, che prevede anche l’innalzamento della soglia del secondo scaglione Irpef al 33% per chi guadagna fino 55mila euro l'anno. Un provvedimento che riguarda una fetta contenuta di contribuenti, pari all’1,3%. Di questo e del tema pensioni si è parlato nella puntata del 28 ottobre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24 ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nella prossima legge di Bilancio ci sarà l’innalzamento della soglia del secondo scaglione Irpef al 33% per chi guadagna fino 55mila euro l'anno. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa che si è svolta dopo il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla manovra. Ma quante persone beneficeranno di questo provvedimento? Anche di questo si è parlato nella puntata del 28 ottobre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

Una misura per l’1,3% dei contribuenti "Quando ci siamo insediati, chi aveva un reddito di 55mila euro pagava un'Irpef di 16.550 euro, al netto delle possibili detrazioni da lavoro dipendente o pensione". Nel 2027 - ha spiegato la premier Meloni - pagherà "15.350 all'anno. Corrisponde a un beneficio netto annuale di 1.200 euro e quindi a un beneficio mensile di circa 100 euro, al netto della detassazione dei premi di produttività". Secondo le stime del ministero dell’Economia, la misura riguarderà chi guadagna fra 50mila e 55mila euro all’anno, ovvero l’1,3% dei contribuenti, circa 600mila persone. In Italia, infatti, il 92,3% dichiara meno di quelle cifre e solo il 6,4% di più. Leggi anche Manovra 2027, ok del Cdm: tra misure Irpef al 33% fino a 55mila euro

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Chi ha pagato di più con le ultime manovre? Guardando alle manovre approvate dal 2023 al 2026, la categoria che le ha 'pagate' di più è quella dei pensionati, a causa della mancata rivalutazione delle pensioni (14 miliardi di euro): più delle banche, del settore finanziario e delle imprese del settore dell’energia. La fetta che ha pagato maggiormente è quella che percepisce una pensione compresa fra 2.200 euro e 3.200 euro netti. Leggi anche Manovra 2027, Meloni: "Confermati interventi in scadenza quest’anno"

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Cosa c’è sulle pensioni nella manovra ? Rimanendo in tema pensioni, in conferenza stampa il governo ha annunciato un fondo di 850 milioni di euro dedicato ai meccanismi di flessibilità in uscita per chi lascia il lavoro con il sistema contributivo ma, ha spiegato Meloni, "nel dettaglio bisognerà lavorare e lavoreremo soprattutto durante il dibattito parlamentare". Non è invece stato detto se ci sarà un intervento sulla rivalutazione delle pensioni. Vedi anche Manovra, Meloni: "Non risolve tutto ma ha direzione chiara"