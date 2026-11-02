Manovra 2027, le ipotesi del governo sui bonus della Legge di Bilancio

Il testo della Legge di bilancio prevede anche, dal 2027, l’estensione dell’Art Bonus - il credito d'imposta riconosciuto a chi effettua donazioni in denaro a sostegno della cultura e del patrimonio artistico italiano: al patrimonio storico privato aperto al pubblico, ai beni culturali ecclesiastici e ai grandi festival. Vengono dunque ampliate le possibilità di finanziare la cultura attraverso le donazioni dei privati. Le modalità operative e i requisiti di accesso saranno definiti con un decreto attuativo. Non cambia invece l'aliquota del beneficio, che resta al 65%, ma viene modificata solo la platea dei soggetti che può ricevere le donazioni agevolate e la tipologia degli interventi finanziabili.

"L'ampliamento dell'Art Bonus previsto dalla legge di Bilancio in discussione alla Camera rafforza l'alleanza tra Stato e cittadini nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano - ha sottolineato in una nota il ministro della Cultura Alessandro Giuli - Con l'articolo 109 rendiamo più efficace uno strumento che ha già consentito di mobilitare oltre un miliardo di euro, estendendo il beneficio fiscale del 65% sulle erogazioni liberali a nuove realtà, dalle istituzioni culturali private agli archivi e ai musei d'impresa, dagli enti del Terzo Settore alle fondazioni impegnate nella conservazione di dimore, ville e giardini di interesse storico e artistico".

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