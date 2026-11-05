La principale modifica contenuta nella Manovra riguarda l'importo massimo sul quale sarà possibile calcolare lo sconto fiscale. Dal 2027, secondo il testo presentato dal governo, le spese sostenute per migliorare l'efficienza energetica di una stessa unità immobiliare confluiranno in un unico plafond di 96 mila euro. Non sarà quindi più possibile utilizzare massimali autonomi per ciascuna tipologia di intervento. L'obiettivo è uniformare un sistema di agevolazioni che, nel corso degli anni, ha assunto caratteristiche differenti a seconda delle tecnologie impiegate e dei lavori realizzati.

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