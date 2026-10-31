A chiarire quali sono le misure per la casa che hanno ottenuto una proroga anche per il prossimo anno è stato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo. Il numero due del Mef, in occasione della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha varato la manovra, ha infatti fatto sapere che “nel settore edilizio abbiamo confermato le misure del 50% e del 36% per le ristrutturazioni edilizie per la prima casa, il bonus mobili fino a 5mila euro".

Leggi anche: Pensione anticipata a 64 anni, la proposta della Lega per la Manovra divide il governo