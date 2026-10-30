Pensione anticipata a 64 anni, la proposta della Lega per la Manovra divide il governoEconomia
Introduzione
Non c’è un capitolo specifico sulle pensioni nell'ossatura della Legge di Bilancio per il 2027 approvata dal Consiglio dei ministri negli scorsi giorni. Il governo ha però previsto un fondo ad hoc, di 850 milioni di euro, che dovrebbe andare a finanziare i futuri interventi in tema previdenziale. Primo su tutti è un nuovo modello di uscita anticipata dal mondo del lavoro.
È soprattutto la Lega di Matteo Salvini a spingere su questo fronte. Si pensa a una nuova Quota 100, con 64 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi versati, potenzialmente anche per i lavoratori che hanno versato contributi anche prima del 1996, al contrario di quanto succede ora (salvo casi particolari).
Quello che devi sapere
Pensioni, Salvini spinge per superare la Legge Fornero
“Quest'anno abbiamo messo da parte, di partenza, 850 milioni per superare la legge Fornero, che manda in pensione gli italiani a 67 anni. Grazie a questo intervento chi vorrà potrà scegliere di andare in pensione tre anni prima a 64 anni perché non puoi trattenere sul posto di lavoro milioni di lavoratrici e lavoratori fino a 67 anni", ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando a Dritto e Rovescio su Rete 4, aggiungendo che si parte "dall'anno prossimo”.
Ti potrebbe interessare anche: Manovra e pensioni, tra pre-pensionamenti e tagli rivalutazioni. Le novità
La Manovra 2027 e il nodo pensioni anticipate
Al momento, in realtà, tutto è ancora molto incerto. Nella Manovra, come detto, nulla si dice sulla proposta avanzata dal Carroccio. Non è quindi possibile sapere nel dettaglio quali sarebbero i requisiti richiesti e le modalità tecniche per l’uscita anticipata. Bisognerà aspettare innanzitutto che la Legge di Bilancio venga approvata in via definitiva, entro il 31 dicembre.
Ti potrebbe interessare anche: Calcolo rivalutazione pensione 2027, come cambiano gli importi. Le simulazioni
Una nuova Quota 100, ma con quali fondi?
Poi si aprirà la partita più complicata di tutte. Bisognerà capire cosa si riuscirà a fare con gli 850 milioni di euro messi a disposizione nel fondo ad hoc. È probabile che la Lega dovrà in qualche modo ridimensionare le sue idee, perché secondo le prime stime la proposta di pensionamento a 64 anni avrebbe un costo di oltre un miliardo e mezzo di euro.
Osnato (FdI): “Non c’è contrarietà di fondo”
In linea di principio, gli alleati di governo della Lega non sono del tutto contrari a quanto proposto. “C'è una richiesta molto forte che viene da ambienti della Lega, anche rispetto al lavoro fatto dal sottosegretario Durigon" sul "tema di uscita anticipata per alcuni lavoratori”, ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Marco Osnato, presidente della commissione Finanze alla Camera, ospite di Start su Sky TG24. “Siccome non c'è una contrarietà di fondo, il governo ha deciso di accantonare una cifra e capire come arrivare a questo superamento”, ha aggiunto.
FdI: “Non credo sarà il superamento della Legge Fornero"
Osnato precisa tuttavia che una vera riforma delle pensioni, al momento, non si può fare, rimandando il tutto a “quando ci sarà un momento di maggiore serenità economica in Italia”. Per adesso la questione “si può valutare, accantonando una cifra che non si butta via”. E lancia un’altra proposta: le risorse del fondo potrebbero essere utilizzate ad esempio “come strumento per aiutare lavoratori usuranti”. Non quindi tutti i pensionabili di 64 anni. Se così non fosse, aggiunge, quanto stanziato sarà destinato “a misure sociali” non meglio identificate. E conclude chiudendo la strada al progetto di Salvini: “Non credo che sia il superamento della Fornero”, ma nemmeno “un disastro come qualcuno ha detto".
La posizione di Forza Italia
Forza Italia non si sbilancia. "Il fondo è stato fatto per vedere cosa si farà, vediamo di andare nella giusta direzione", dice il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che in vista dell'esame parlamentare indica come priorità del partito la previdenza dedicata per le forze dell'ordine: "Faremo di tutto", promette.
Fornero: "Misura sfacciata e ingannevole"
Durissima la diretta interessata, l'ex ministra Elsa Fornero, che - sulle pagine de La Stampa - definisce la proposta di Salvini "una misura sfacciata e ingannevole", perché "non è una riforma strutturale, ma si fa credere che lo sia". Insomma, per Fornero, si tratta di una "trovata di breve periodo di un signore a caccia di voti". E ancora: "La sua è una questione personale, un fatto di tigna. Così può dire di aver smontato la Legge Fornero, anche solo per un anno. Non ha ancora capito come funziona un sistema previdenziale. La norma introduce un fondo per il finanziamento, pare triennale, per il pensionamento anticipato di persone ancora al lavoro. Il governo si è guardato bene dal dire che, se il calcolo sarà interamente contributivo, la pensione sarà inevitabilmente e significativamente più bassa di quella che si avrebbe lavorando ancora qualche anno".
Per approfondire: Manovra 2027, quanti contribuenti beneficeranno del taglio dell’Irpef?