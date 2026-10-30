Durissima la diretta interessata, l'ex ministra Elsa Fornero, che - sulle pagine de La Stampa - definisce la proposta di Salvini "una misura sfacciata e ingannevole", perché "non è una riforma strutturale, ma si fa credere che lo sia". Insomma, per Fornero, si tratta di una "trovata di breve periodo di un signore a caccia di voti". E ancora: "La sua è una questione personale, un fatto di tigna. Così può dire di aver smontato la Legge Fornero, anche solo per un anno. Non ha ancora capito come funziona un sistema previdenziale. La norma introduce un fondo per il finanziamento, pare triennale, per il pensionamento anticipato di persone ancora al lavoro. Il governo si è guardato bene dal dire che, se il calcolo sarà interamente contributivo, la pensione sarà inevitabilmente e significativamente più bassa di quella che si avrebbe lavorando ancora qualche anno".

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