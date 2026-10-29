La rivalutazione è il meccanismo che permette di adeguare gli assegni all'aumento dei prezzi, con l'obiettivo di proteggere il potere d'acquisto dei pensionati. Per il 2027, il calcolo si baserà sull'inflazione registrata nel 2026 rispetto al 2025. La percentuale definitiva non è ancora nota e sarà stabilita con un apposito decreto. Nel frattempo, Enac ha proposto tre scenari per capire quanto potrebbe aumentare la pensione dal prossimo gennaio: 2,5%, 3% e 3,5%.

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