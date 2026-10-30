A metà ottobre è stato trasmesso alla Commissione europea e all’Eurogruppo il cosiddetto Documento Programmatico di Bilancio (DPB), un testo che raccoglie i punti chiave e le misure della manovra. Il passo successivo era la presentazione alle Camere del vero e proprio disegno di legge di Bilancio, con le misure dettagliate. L’approvazione in Cdm è avvenuta il 28 ottobre, otto giorni dopo il termine previsto dalla legge. La scadenza per l'invio alle Camere non è perentoria, ma lo slittamento costringerà a tagliare i tempi per la discussione parlamentare.

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