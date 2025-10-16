Manovra, Mef invia Dpb alla Commissione Ue. Ecco le misure principali

Introduzione
Il ministero dell'Economia ha inviato alla Commissione Ue e al Parlamento italiano il Documento programmatico di bilancio 2026. Il testo è stato anche pubblicato sul sito del Mef. Ecco le misure principali
Quello che devi sapere
Il Dpb
Il Dpb, Documento programmatico di bilancio, è stato approvato dal governo guidato da Giorgia Meloni nel Consiglio dei ministri che si è tenuto lo scorso 14 ottobre. Poi è stato inviato alla Commissione Ue per rispettare la "scadenza perentoria” del 15 ottobre. Il documento contiene lo scheletro della prossima Manovra, su cui la maggioranza sta ancora discutendo, con i dettagli di entrate e uscite. Ecco alcune delle misure previste nel Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue e pubblicato sul sito del ministero dell’Economia.
Per approfondire: Manovra, dal taglio dell’Irpef ai bonus per le famiglie: tutte le misure voce per voce
Pensione, stop aumento età solo per i lavori gravosi-usuranti
Secondo quanto prevede il Dpb, nella Manovra il governo sterilizzerà l'aumento dell'età pensionabile solo per i lavori gravosi e usuranti. “Con riferimento alle pensioni, nel biennio 2027-2028, si conferma, ad esclusione dei lavori gravosi e usuranti, l'aumento graduale dei requisiti di accesso al pensionamento connessi all'adeguamento all'aspettativa di vita", si legge nel documento.
Per approfondire: Manovra 2026, per la Sanità 6 miliardi in più. Tra assunzioni e potenziamento screening
Irpef, benefici taglio saranno limitati per redditi più alti
I benefici del taglio dell'Irpef previsto in Manovra saranno limitati per i redditi più alti, prevede ancora il Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue. "In materia di fisco - si legge - prosegue il percorso di riduzione della tassazione sui redditi da lavoro che il governo sta portando avanti dall'inizio della legislatura. In particolare, la Manovra riduce la seconda aliquota Irpef che, dall'attuale 35 per cento passa al 33 per cento, limitando i benefici per i redditi più alti".
Misure per la famiglia
Nel Dpb inviato all'Ue sono indicate alcune misure previste in Manovra per la famiglia: il finanziamento della riforma sul ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare; il potenziamento per il 2026 del bonus per le lavoratrici madri con almeno 2 figli e con redditi annui sotto i 40mila euro; il rifinanziamento per due anni della "Carta dedicata a te" destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. Tra le misure anche un'estensione dell'Isee, con l'aumento della soglia per escludere la prima casa ma anche con maggiorazioni delle scale di equivalenza per i nuclei familiari con due o più figli.
Per approfondire: Carta acquisti “Dedicata a te” verso il rinnovo: come funziona e requisiti
Dipendenti Pa, sconto fiscale per il salario accessorio
Secondo quanto riporta il Dpb, tra le misure in arrivo con la prossima Manovra che riguardano i lavoratori ci sono non solo risorse per il rinnovo dei contratti e i premi di risultato del settore privato, ma anche uno sconto fiscale per il salario accessorio dei lavoratori pubblici. "Al fine di favorire l'adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario nel settore privato, sono previsti specifici interventi di carattere fiscale per i lavoratori dipendenti in materia di rinnovo dei contratti e premi di risultato. Per le medesime finalità, nel settore pubblico, si prevede una misura di agevolazione fiscale sul trattamento accessorio".
Il contributo di banche e assicurazioni
Secondo il Documento programmatico di bilancio, poi, ammonta a circa 4,4 miliardi la copertura della Manovra che deriverà nel 2026 da "misure a carico del settore finanziario e assicurativo". Si tratta dello 0,19% del Pil, percentuale che verrà replicata anche nel 2027 e che poi nel 2028 scenderà allo 0,10%. In tutto, nei tre anni di programmazione, la cifra complessiva arriva dunque a superare gli 11 miliardi di euro.