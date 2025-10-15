Bonus mamme lavoratrici, 480 euro a dicembre. Nel 2026 sarà potenziato

Introduzione
Il bonus mamme lavoratrici sarà valido anche per il prossimo anno. Nei febbrili lavori per mettere a punto la Legge di Bilancio per il 2026 il governo sta anche cercando i fondi necessari per un suo eventuale rafforzamento, ma al momento non è ancora chiaro quale sia la strategia pensata per ampliarne i benefici: il Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica) si è limitato a dire che la misura sarà “confermata e potenziata”.
Più dettagli potrebbero emergere nei prossimi giorni: domani, giovedì 16 ottobre, il Consiglio dei ministri si riunisce proprio per approvare quella che diventerà la Manovra, quanto meno nei suoi profili generali. Ecco come funziona il bonus mamme lavoratrici, chi può ottenerlo e come fare per riceverlo.
Quello che devi sapere
Quanto vale il bonus mamme lavoratrici
Il bonus al momento, quindi almeno fino alle fine del 2025, è pensato come supporto al reddito per le madri con Isee che non supera i 40mila euro all’anno. Di fatto si tratta di un’integrazione dello stipendio dall’importo di 40 euro mensili, che vengono corrisposti tutti insieme (480 euro) alla fine dell’anno, a differenza di quanto era stato previsto inizialmente, quando si era stabilita un’erogazione di mese in mese. Spetta anche, seppur in forma ridotta, a chi ha lavorato soltanto una parte del mese. Non concorre alla formazione del reddito e quindi non è tassato.
Per approfondire: Manovra 2026, ipotesi incentivo previdenziale per i neonati. Cosa sappiamo
Chi ha diritto a ricevere il bonus mamme lavoratrici
Hanno diritto al bonus le lavoratrici dipendenti, sia con contratto a tempo determinato che con contratto a tempo indeterminato, e anche le libere professioniste e le autonome. Tutte devono però avere almeno due figli. La possibilità di usufruirne cessa quando il figlio più piccolo compie dieci anni. Sono sempre escluse le lavoratrici domestiche.
Per approfondire: Assegno unico, quando arriva a ottobre: le date, a chi spetta e gli importi
Il caso specifico delle madri con tre (o più) figli
Dal terzo figlio in su, le maglie per rientrare tra le beneficiarie del bonus mamme si allentano: l’anno di età a cui far riferimento come l’ultimo utile per ricevere i 40 euro mensili è spostato fino al 18esimo, sempre del figlio più piccolo.
Chi può usufruire nel 2026 del bonus fino a 3mila euro?
C’è però da dire che un’unica categoria di madri lavoratrici può contare su un bonus rafforzato. Alle dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, con tre o più figli a carico, anche per il 2026 si applica la decontribuzione previdenziale fino a 3mila euro, come era stato previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Per le altre la possibilità di avere il bonus è venuta in seguito, quando il legislatore ha deciso di cambiare pelle alla misura: come detto, lo ricevono in forma più blanda, appunto con i 40 euro mensili, e non come sconto previdenziale ma come integrazione del reddito.
Come ricevere il bonus
Tutte le potenziali beneficiarie per ricevere il bonus devono inviare istanza, esclusivamente per via telematica, direttamente sul portale dell’Inps, utilizzando le proprie credenziali Spid, Cie oppure Cns.
Verso un ampliamento delle risorse?
Per il 2025 le risorse totali stanziate per la misura sono di 480 milioni di euro: inizialmente erano 300 milioni, a cui poi ne sono stati aggiunti altri 180 in corso d’opera. Sembra che per il prossimo anno si possa arrivare almeno a 500 milioni.
Gli aiuti alle famiglie nella Manovra 2026
Il rafforzamento del bonus per le madri lavoratrici per il prossimo anno rientra nel pacchetto di misure che il governo vuole destinare alle famiglie e all’aiuto alla natalità, tema molto caro alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutta la sua squadra di ministri. Solo per questo capitolo dovrebbero essere stanziati tra i 500 milioni e il miliardo di euro. Si lavora anche sulle detrazioni fiscali col quoziente familiare e sulla conferma del congedo parentale facoltativo all'80% dello stipendio per tre mesi, dopo la fine di quello obbligatorio. L'esecutivo potrebbe poi istituire un incentivo per iscrivere i neonati a forme di previdenza complementare, in modo simile a quanto già avviene nella Regione del Trentino-Alto Adige.
Ti potrebbe interessare anche: Isee, governo studia riforma: le ipotesi sul tavolo e come potrebbero cambiare i bonus