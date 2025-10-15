Bonus mamme lavoratrici, 480 euro a dicembre. Nel 2026 sarà potenziato

Introduzione

Il bonus mamme lavoratrici sarà valido anche per il prossimo anno. Nei febbrili lavori per mettere a punto la Legge di Bilancio per il 2026 il governo sta anche cercando i fondi necessari per un suo eventuale rafforzamento, ma al momento non è ancora chiaro quale sia la strategia pensata per ampliarne i benefici: il Dpfp (Documento programmatico di finanza pubblica) si è limitato a dire che la misura sarà “confermata e potenziata”.

Più dettagli potrebbero emergere nei prossimi giorni: domani, giovedì 16 ottobre, il Consiglio dei ministri si riunisce proprio per approvare quella che diventerà la Manovra, quanto meno nei suoi profili generali. Ecco come funziona il bonus mamme lavoratrici, chi può ottenerlo e come fare per riceverlo.