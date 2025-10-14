Assegno unico, quando arriva a ottobre: date, importi e a chi spetta

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Assegno unico, quando arriva a ottobre: le date, a chi spetta e gli importi

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

L’Inps ha confermato le date di pagamento e le cifre rivalutate per l’assegno unico e universale. Nel mese di ottobre ne usufruiranno più di sei milioni di famiglie italiane, con importi variabili a seconda dell’Isee. Ecco le novità e cosa sapere.

Quello che devi sapere

Cos'è l'Assegno unico

L’Assegno unico e universale (Auu) è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio: fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni); senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di Isee valido al momento della domanda; all’età e al numero dei figli; alle eventuali situazioni di disabilità dei figli.

 

Per approfondire: Pagamenti Inps ottobre 2025, le date da segnare sul calendario

1/9

Perché è unico e universale

L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee oppure superiore alla soglia massima di 45.939,56 euro.

 

Per approfondire: Bonus nuovi nati 2025 e non solo, quali sono le misure di sostegno per le famiglie

2/9
pubblicità

A chi spetta

L’Assegno unico e universale spetta alle famiglie in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età

 

Per approfondire: Assegno unico, platea più larga dopo esclusione dei titoli di Stato dall’Isee. Cosa sapere

3/9

Le date dei pagamenti

Come previsto dal calendario ufficiale pubblicato con il messaggio Inps n. 2229 del 14 luglio 2025, gli accrediti di ottobre seguiranno due diverse finestre: il 20 e 21 ottobre saranno erogate le somme per le domande già in corso, senza variazioni rispetto ai mesi precedenti. Invece i soldi arriveranno nell’ultima settimana di ottobre per le nuove istanze presentate a settembre o per gli importi soggetti a conguaglio. Questa suddivisione consente all’istituto di gestire le modifiche anagrafiche e gli aggiornamenti Isee senza rallentare i pagamenti ordinari.

4/9
pubblicità

Come controllare il proprio accredito

I beneficiari possono controllare lo stato dell’accredito dell’Assegno accedendo al proprio profilo Inps, attraverso una qualunque forma di identità digitale valida e riconosciuta come la Carta d’Identità elettronica (Cie), lo Spid o la Cns.

5/9

In base a cosa varia l’importo

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di Isee valido al momento della domanda. Cambia anche a seconda dell’età e al numero dei figli, e alle eventuali situazioni di disabilità dei figli. La somma complessiva si stabilisce unendo una quota variabile progressiva (da un massimo di 201 euro per ciascun figlio minore con Isee fino a 17.227,33 euro a un minimo di 57,5 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 45.939,56 euro) e una quota a titolo di maggiorazione.

6/9
pubblicità

Adeguamento al costo della vita

A partire dal 1° gennaio 2025, l'importo dell’Assegno unico universale e le relative soglie Isee sono adeguati in base all'aumento del costo della vita (+0,8% nel 2024). I genitori con figli con meno di un anno di vita avranno un aumento del 50% dell'assegno fino al compimento di un anno. Le famiglie con almeno 3 figli e Isee fino a 45.939,56 euro vedranno un aumento del 50% per i figli tra 1 e 3 anni. Le famiglie con almeno 4 figli avranno un aumento fisso di 150 euro al mese.

7/9

Aggiornamento dell’Isee

Non serve presentare una nuova domanda, fermo restando che quella precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Per l’Auu è fondamentale però avere l’Isee aggiornato. Solo chi ha aggiornato la dichiarazione entro il 30 giugno 2025 riceverà gli arretrati dovuti da marzo. Invece chi non ha rispettato la scadenza continuerà a percepire l’importo minimo di 57,50 euro per figlio, senza diritto a recuperare le somme perdute, fino alla presentazione di una nuova Dichiarazione Sostituiva Unica (Dsu).

8/9
pubblicità

Gli aumenti in arrivo dal 2026

A partire dal 2026, come già accaduto negli ultimi anni, l’importo sarà rivalutato, e quindi aumentato, per effetto dell’inflazione. L’anno prossimo dovrebbe segnare una crescita più moderata. Gli aumenti dovrebbero iniziare a valere dopo il primo mese del 2026: questo significa che cominceranno a entrare in vigore da febbraio del 2026. Gli adeguamenti relativi al mese di gennaio 2026 saranno poi corrisposti, come di consueto, a partire dalla mensilità di marzo 2026.

 

Per approfondire: Assegno unico, aumento in arrivo dal 2026: ecco quali saranno i nuovi importi

9/9
pubblicità

Leggi anche

Economia

Incentivi auto elettriche, domande dal 15 ottobre: cosa sapere

Economia

Manovra 2026, dall’Irpef alle pensioni: le possibili misure

Economia

Assegno unico, quando arriva a ottobre: date, importi e a chi spetta

Economia

Riscaldamento, dal 2015 costo bolletta gas è cresciuto del 39%

Economia

Bonus casa, quali saranno confermati in Manovra?