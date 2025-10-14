Assegno unico, quando arriva a ottobre: date, importi e a chi spetta

L’Assegno è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee oppure superiore alla soglia massima di 45.939,56 euro.

