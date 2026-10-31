In ogni caso "non è una manovra contro qualcuno", ha messo in chiaro la premier Meloni, sottolineando che il momento è complesso e "abbiamo chiesto di dare una mano a chi ha meno problemi". E lo Stato del resto ha deciso di dare il "buon esempio" in prima persona con circa 1 miliardo di tagli ai ministeri. Il titolare del MEF, Giancarlo Giorgetti, che ha avuto il difficile compito di "far quadrare le tante richieste, aspettative e necessità", ha parlato di una manovra "seria", rivendicando il risultato di "continuare a garantire la sicurezza della finanza" in un contesto "non favorevole".

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