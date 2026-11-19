Introduzione

Anthropic ha debuttato a Wall Street, e lo ha fatto con il botto: la società che sviluppa il chatbot Claude ha infatti raggiunto una valutazione di 2mila miliardi di dollari. Nel dettaglio, le azioni della startup fondata solamente sei anni fa hanno aperto le contrattazioni al Nasdaq a 111,50 dollari, in rialzo del 34% rispetto agli 83 dollari fissati per l'Ipo, portando brevemente la capitalizzazione a quota 2.000 miliardi. Il titolo si è poi assestato intorno ai 98 dollari e chiuso a 97,17 dollari, con un rialzo del 17% sul prezzo di collocamento e una valutazione di circa 1.800 miliardi. Con il boom della quotazione, i sette fondatori di Anthropic - tutti ex dipendenti di OpenAI - diventano multimiliardari, arrivando a valere più di 20 miliardi ciascuno.