Anthropic, debutto record a Wall Street: vola a 2mila miliardi. I numeri della quotazioneEconomia
Introduzione
Anthropic ha debuttato a Wall Street, e lo ha fatto con il botto: la società che sviluppa il chatbot Claude ha infatti raggiunto una valutazione di 2mila miliardi di dollari. Nel dettaglio, le azioni della startup fondata solamente sei anni fa hanno aperto le contrattazioni al Nasdaq a 111,50 dollari, in rialzo del 34% rispetto agli 83 dollari fissati per l'Ipo, portando brevemente la capitalizzazione a quota 2.000 miliardi. Il titolo si è poi assestato intorno ai 98 dollari e chiuso a 97,17 dollari, con un rialzo del 17% sul prezzo di collocamento e una valutazione di circa 1.800 miliardi. Con il boom della quotazione, i sette fondatori di Anthropic - tutti ex dipendenti di OpenAI - diventano multimiliardari, arrivando a valere più di 20 miliardi ciascuno.
Quello che devi sapere
Quanti miliardi sono stati raccolti
Nel dettaglio, l’offerta pubblica ha consentito ad Anthropic di raccogliere 81,3 miliardi di dollari attraverso la vendita di 980 milioni di azioni. La raccolta ha superato i 75 miliardi di dollari ottenuti da SpaceX con la sua quotazione di giugno, inizialmente valutata 1.770 miliardi. Per Anthropic è inoltre prevista un'opzione per gli istituti collocatori che potrebbe portare il controvalore complessivo dell'operazione a circa 93,5 miliardi di dollari.
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Quanto hanno guadagnato i dipendenti
A festeggiare sono stati anche i dipendenti della società, che grazie all'operazione possono contare su una ricchezza media di 44 milioni a persona. Grandi profitti anche per le banche che hanno curato l’Ipo: agli istituti infatti andranno complessivamente 550 milioni di dollari in commissioni, meno dell'1% del totale raccolto. Morgan Stanley e Goldman Sachs incasseranno complessivamente il 41% del totale, circa 110 milioni ciascuna. Cifre stellari che confermano l'appetito degli investitori per l'intelligenza artificiale nonostante le recenti difficoltà dovute allo scandalo di Nvidia e ai timori di una bolla che possa a breve scoppiare.
L’importanza della giornata
La quotazione di Anthropic, che adesso è presente in Borsa con il ticker 'Ant', rappresenta un passaggio storico per il settore dell'intelligenza artificiale: l’azienda infatti è la prima tra le principali società sviluppatrici di modelli avanzati a sbarcare sui mercati azionari. Questo vuol dire che per la prima volta agli investitori è stata data la possibilità di puntare direttamente su un grande gruppo indipendente del comparto.
I numeri di Anthropic
A spingere l’interesse degli investitori non è solo il settore in cui opera Anthropic, ma anche i numeri stessi dell’azienda: i ricavi infatti hanno raggiunto 17 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2026, in netta crescita rispetto agli 1,4 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Gran parte delle entrate deriva dai clienti che utilizzano i modelli di intelligenza artificiale per attività di programmazione informatica.
I rischi per Anthropic
Restano tuttavia rilevanti gli impegni finanziari necessari a sostenere lo sviluppo della tecnologia: Anthropic ha dichiarato obblighi per circa 900 miliardi di dollari legati alla capacità di calcolo e ha avvertito nei documenti dell'Ipo che dovrà far fronte a una parte consistente di questi pagamenti anche nel caso in cui la domanda dovesse risultare inferiore alle attese.
“Non cederemo alle pressioni”
L’amministratore delegato Dario Amodei, suonando la campanella dell'avvio degli scambi al Nasdaq, è apparso emozionato. "Non cederemo né alle pressioni commerciali né a quelle politiche", ha detto in un breve discorso assicurando che Anthropic resterà "ossessionata" dalla sicurezza dell'IA. "Oggi mettiamo l'azienda in una posizione finanziaria più solida" e questo "rafforza ulteriormente la nostra determinazione ad agire nel modo giusto", ha spiegato Amodei. Il manager era finito nei mesi scorsi al centro di uno scontro con il Pentagono sulle limitazioni all'uso dell'intelligenza artificiale che Anthropic aveva imposto, affermandosi come uno dei paladini dello sviluppo di un'IA sicura e che porti benefici a tutti.
Lo sviluppo dell’IA
Amodei è stato tra i primi a chiedere un rallentamento dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e a mettere in guardia sui rischi di estinzione dell'umanità. Una posizione la sua condivisa anche da Elon Musk, che ha lodato la società. "Conosco molte persone che ci lavorano, avendole incontrate ai miei tempi a OpenAI. Per quello che può valere, nessuno di loro mi ha fatto scattare il 'rilevatore della malvagità'", ha detto il patron di Tesla che ha un contenzioso aperto con Sam Altman, il numero uno di OpenAI.
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