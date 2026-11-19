Tutti millennial, quasi tutti sono passati per OpenAI. Tra i sette che diventeranno multimiliardari ci sono anche i due fratelli italo-americani Dario e Daniela Amodei

I due fratelli a capo dell'azienda

Si tratta di sette millennial tra cui due fratelli, Dario e Daniela Amodei.

Dario, 43 anni, è il ceo italo-americano: dopo un dottorato in biofisica, ha lavorato presso Google Brain e poi ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della divisione Research di OpenAI.

La presidente dell'azienda è la sorella Daniela, 39 anni, anche lei ha lavorato per OpenAI come vicepresidente per la Sicurezza e le Politiche. Come si spiega sul sito di Anthropic, aveva iniziato la sua carriera nel settore pubblico, lavorando nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo e delle istituzioni governative.

Gli altri cinque

Tom Brown, che è a capo delle infrastrutture tecnologiche e di calcolo di Anthropic, ha anche lui lavorato presso OpenAI. Specializzato in informatica con un master in ingegneria presso il MIT, è interessato alle sue applicazioni alle neuroscienze e alle scienze cognitive. Jack Clark, che dirige l'Anthropic Institute (un centro di ricerca dedicato allo studio delle implicazioni sociali dell'intelligenza artificiale di frontiera), ha lavorato presso OpenAI come direttore delle politiche pubbliche. Ancora prima, aveva fatto il giornalista, occupandosi di tecnologia per testate come The Register e BusinessWeek.

Jared Kaplan, che dirige le attività di ricerca tecnica dell'azienda, ha lavorato per quindici anni come fisico teorico e ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di GPT-3 e Codex presso OpenAI. Oltre al suo incarico in Anthropic, è professore associato alla Johns Hopkins University, dove ha tenuto corsi sui fondamenti del deep learning.

Sam McCandlish si occupa dell'addestramento di modelli su larga scala e ricopre il ruolo di responsabile della strategia per lo sviluppo responsabile. Ha conseguito un dottorato in fisica teorica presso la Stanford University.

Chris Olah dirige le ricerche sull'interpretabilità dei modelli di intelligenza artificiale.

Anche lui è passato per OpenAI, dove ha diretto le ricerche sull'interpretabilità, e ancora prima ha lavorato come ricercatore presso Google.