Nella comunicazione inviata ai clienti, Telepass spiega che l’aumento del canone è dovuto ai maggiori costi sostenuti per mantenere e sviluppare il servizio. Cita ad esempio gli investimenti per aggiornare i sistemi informatici e i processi aziendali, la crescita degli oneri legati ai servizi bancari utilizzati per gli addebiti e i pagamenti e l'evoluzione dei costi generali. Si richiama poi l'ampliamento della rete di assistenza fisica, attraverso una maggiore disponibilità di punti presso i quali effettuare operazioni come il ritiro e la sostituzione degli apparati. E ancora, il costo sale anche per coprire le spese legate all'estensione dei servizi di mobilità accessibili attraverso Telepass, tra cui i parcheggi in struttura e la sosta sulle strisce blu.