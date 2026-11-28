Telepass, aumenta costo abbonamento per utenti Viacard: quando scatta il nuovo canoneEconomia
Introduzione
Aumento in arrivo per i clienti Telepass con Viacard come gestore. Dal 1° febbraio 2027 il canone mensile passerà da 3,90 euro a 5,50 euro più IVA, con un incremento di 1,60 euro al mese. Viacard è un servizio dedicato soprattutto all’utilizzo professionale: la modifica toccherà quindi in particolare società, imprese, professionisti, enti pubblici e privati. Con Viacard, i clienti possono pagare in automatico i pedaggi autostradali, con addebito differito, utilizzando gli apparati associati al contratto. A comunicare l’aumento è stata la stessa Telepass, attraverso una proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dello scorso 18 novembre.
Quello che devi sapere
Aumento del 41% per canone Telepass con Viacard
Contando anche l’IVA al 22%, il canone mensile passerà dagli attuali 4,76 euro a 6,71 euro. L’incremento è del 41% rispetto alle tariffe attuali e si applica a ogni dispositivo collegato al contratto Telepass-Viacard.
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La spesa annuale dopo l’aumento
Per chi utilizza un solo dispositivo, la spesa annuale passerà quindi da 57,12 euro a 80,52 euro, con una differenza di 23,40 euro. Il conto cresce per le aziende che hanno più veicoli collegati allo stesso contratto: con dieci dispositivi, per fare un esempio, il nuovo canone comporterà una spesa di 671 euro all'anno, IVA inclusa, contro i 476,40 euro precedenti.
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Le voci che restano invariate
Restano invariate le condizioni economiche previste dal contratto che vanno al di là del canone mensile, comprese quelle relative a penali e indennizzi.
Perché aumenta il costo del canone
Nella comunicazione inviata ai clienti, Telepass spiega che l’aumento del canone è dovuto ai maggiori costi sostenuti per mantenere e sviluppare il servizio. Cita ad esempio gli investimenti per aggiornare i sistemi informatici e i processi aziendali, la crescita degli oneri legati ai servizi bancari utilizzati per gli addebiti e i pagamenti e l'evoluzione dei costi generali. Si richiama poi l'ampliamento della rete di assistenza fisica, attraverso una maggiore disponibilità di punti presso i quali effettuare operazioni come il ritiro e la sostituzione degli apparati. E ancora, il costo sale anche per coprire le spese legate all'estensione dei servizi di mobilità accessibili attraverso Telepass, tra cui i parcheggi in struttura e la sosta sulle strisce blu.
Il diritto di recesso entro il 31 gennaio 2027
Chi non intende accettare il nuovo canone mensile può recedere dal contratto entro il 31 gennaio 2027, senza penalità e senza costi di disattivazione, con effetto immediato. Non è necessariamente obbligatorio chiudere l'intero contratto: le aziende e i professionisti che utilizzano più dispositivi possono scegliere di disattivarne soltanto alcuni, mantenendo attivi gli altri. In questo caso, il nuovo canone di 5,50 euro più IVA sarà applicato esclusivamente agli apparati che resteranno collegati al contratto. Nella comunicazione si deve quindi indicare anche il numero identificativo dell’apparato (o degli apparati) cui si riferisce il recesso o almeno una delle targhe validamente abbinate all’apparato stesso.
Come esercitare il diritto di recesso
Il diritto di recesso può essere esercitato in vari modi. E cioè:
- a mezzo posta elettronica, all’indirizzo gestionebusiness@telepass.com;
- a mezzo posta elettronica certificata, assistenzatelepassconviacard@pec.telepass.com;
- tramite servizio postale, all’indirizzo TELEPASS S.p.A. – Customer Care, Via del Serafico 49 – 00142 ROMA;
- presso i Telepass Store, i Centri servizi dei gestori autostradali e gli altri punti vendita o assistenza a tal fine specificamente autorizzati da Telepass e il cui elenco tempo per tempo aggiornato è disponibile sul sito web e sull’app di Telepass e può essere richiesto al Call Center di quest’ultima al numero verde 800.078.678.
La restituzione dei dispositivi Telepass
In caso di disdetta, i clienti dovranno restituire a Telepass gli apparati a cui si riferisce il recesso entro 20 giorni dalla comunicazione, altrimenti scatta la penale contrattuale di 25,82 euro. Lo si può fare in più modi:
- consegnandoli presso i Telepass Store, i Centri servizi dei gestori autostradali e gli altri punti vendita/assistenza a tal fine autorizzati dalla stessa Telepass, il cui elenco tempo per tempo aggiornato è disponibile sul sito web e sull’App di Telepass e può essere richiesto al Call Center di quest’ultima al numero verde 800.078.678;
- spedendoli tramite raccomandata a.r. all’indirizzo TELEPASS S.p.A. - Customer Care, Via del Serafico 49 - 00142 Roma.
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