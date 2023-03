Anziano a scrocco sull' A1, si accodava alle auto con Telepass

L'uomo deve orapagare pedaggi per 4mila euro. È stato individuato dalla videosorveglianza dopo un paio d'anni. Lui protesta: "Non pago perché l'autostrada è un servizio pubblico, non possono pretendere un pedaggio" ascolta articolo Condividi

Un anziano signore, soprannominato dai media “il nonno sprint”, per due anni ha viaggiato in autostrada, senza pagare il pedaggio. La tecnica che adottava era questa: a bordo della sua auto si attaccava alla vettura che lo precedeva attraversando insieme la barriera Telepass, come se passasse un solo mezzo. Attraverso la targa dell'auto sono risaliti al proprietario e lo hanno denunciato reclamando circa 4mila euro di pedaggi non pagati dal 2020 al 2022. L’accusa è stata mossa dalla procura della Repubblica di Frosinone ipotizzando a carico dell'uomo il reato di “insolvenza fraudolenta”.

I viaggi “ a scrocco” sull’A1 L'uomo ha 80 anni, è ancora pieno di energie ma solo, ha dunque deciso di andare a vivere in una casa di riposo a Fiuggi. È lì che l’ ha raggiunto l'ufficiale giudiziario della Procura della Repubblica di Frosinone per notificargli il decreto di giudizio immediato. L’anziano è accusato di aver viaggiato per due anni a scrocco in autostrada. Le telecamere posizionate ai varchi del Telepass lo hanno filmato ogni volta che passava attaccato a una vettura davanti a lui, senza pagare il pedaggio. L’uomo eludeva le barriere dell’autostrada sempre di notte per raggiungere destinazioni vicine alla sua attuale dimora. Ricostruendo i viaggi, Autostrade ha accertato che andava a Roma, alla Reggia di Caserta, qualche volta anche a Napoli.