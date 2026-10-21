Carovita, quanto sono aumentati spesa, benzina e affitti in Italia?

Negli anni il costo di alcuni beni e servizi essenziali è cresciuto più dei salari e dei redditi. E le famiglie sono state costrette a spendere meno

Non è ancora chiaro quali siano le reali motivazioni delle proteste che hanno portato agli eventi del 17 e del 18 ottobre a Milano, nei quali si sono verificati anche scontri e saccheggi di negozi. Un tema sembra però trovare maggiori consensi tra gli osservatori: l’aumento del costo della vita di questi ultimi anni ha reso più incerta la condizione economica di molti e alimentato il malcontento.

E in effetti a guardare i dati sull’andamento dei prezzi di alcuni beni e servizi fondamentali i rincari sono andati decisamente più veloci dei salari incidendo quindi sul potere d’acquisto e sulla capacità delle famiglie di soddisfare bisogni più o meno essenziali.

Carburante, quanto mi costi

Tra i beni che hanno subito i maggiori rialzi in questi anni, e in particolare nell’ultimo, ci sono ovviamente i carburanti. Dopo l’attacco americano e israeliano all’Iran e la decisione di Teheran di bloccare il passaggio delle navi lungo lo Stretto di Hormuz, il costo del rifornimento alla pompa in Italia è schizzato a livelli mai raggiunti prima. Il prezzo medio al distributore nelle prime tre settimane del mese di ottobre 2026 è stato del 24% superiore a quello di prima della guerra per la benzina e del 26% per quanto riguarda il diesel. Spostarsi, insomma, è diventato sempre più costoso, nonostante gli interventi del governo che ha più volte tagliato le accise sui carburanti. Un peso, quello degli spostamenti in auto e moto divenuti più dispendiosi, avvertito dalle famiglie ma anche da quelle categorie che con il trasporto su strada si guadagnano da vivere, come gli autotrasportatori che in questi giorni stanno dando vita a una forte mobilitazione.