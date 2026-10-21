Proteste Italia, in Campania, Puglia e Calabria ancora blocco tir. Sospeso in Sicilia LIVE
Il governo sblocca 480 milioni di euro per l'autotrasporto e annuncia oltre 150 milioni di nuove risorse, ma la protesta dei camionisti non si ferma. Restano i presidi in diverse regioni del Sud in attesa di "proposte concrete" dal governo. La Sicilia fa eccezione, con la revoca del fermo. Ancora vuoti gli scaffali dei supermercati, soprattutto nelle province di Caserta e Napoli, ma anche nel Molise e nel Lazio dove scarseggiano soprattutto frutta e verdura
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Il governo sblocca 480 milioni di euro per l'autotrasporto e annuncia oltre 150 milioni di nuove risorse, ma la protesta dei camionisti non si ferma. Gli autotrasportatori autonomi mantengono i presidi in diverse regioni del Sud in attesa di "proposte concrete" dal governo al prossimo incontro, in programma tra una settimana. La Sicilia fa eccezione, con la
revoca del fermo annunciata dal Comitato Trasportatori Siciliani.
Restano ancora vuoti, gli scaffali dei supermercati, soprattutto nelle province di Caserta e Napoli, ma anche nel Molise e nel Lazio, dove scarseggiano soprattutto frutta e verdura.
Per approfondire:
- Le foto di domenica
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Protesta tir in Campania continua, mezzi incolonnati in A30
La mobilitazione degli autotrasportatori contro caro-carburanti e carovita in Campania va avanti. Questa mattina, alla barriera di Salerno dell'A30, a Mercato San Severino, tanti i tir incolonnati nonostante la pioggia battente. La protesta sta provocando criticità nell'approvvigionamento dei carburanti, non solo per i cittadini ai distributori. Eav, holding regionale dei trasporti, ha annunciato possibili riduzioni e sospensioni dei servizi automobilistici a partire da oggi e, in assenza del ripristino delle forniture di carburante, di alcuni servizi ferroviari dal 24 ottobre. In Prefettura a Salerno è stato istituito un tavolo per monitorare la protesta in provincia e le criticità relative all'approvvigionamento di carburanti, beni e servizi essenziali. In campo anche la Prefettura di Napoli, che ha attivato un servizio di raccolta delle segnalazioni per monitorare le difficoltà e predisporre interventi a tutela della distribuzione di farmaci e altri beni essenziali. In molti supermercati campani, dal week end scorso, è corsa alle scorte. Vengono segnalate carenze di prodotti freschi sugli scaffali e nei frigoriferi per le difficoltà nei rifornimenti.
Dal fermo preventivo ai minori imputabili, tutte le nuove misure del decreto sicurezza
Il decreto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri introduce nuove misure contro le violenze durante le manifestazioni: un nuovo reato con pene fino a 12 anni, fermo preventivo esteso ai luoghi affollati, maggiore responsabilità penale per i minori, multe per i genitori e 500 militari aggiuntivi a Milano fino al 31 dicembre.