Questa mattina riunione in prefettura sull'ordine e la sicurezza pubblica, dopo le devastazioni dei giorni scorsi in centro città. "Voglio dire senza ambiguità che prima di tutto in questa fase critica viene il controllo e la repressione di questi fenomeni", ha detto il sindaco. Salvini intanto garantisce: "Nulla resterà impunito". Il ministro dell'Interno Piantedosi: "Pronte un nuovo piano per sabato. I militari avranno la massima mobilità sul territorio" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Questa mattina a Milano si è tenuta la riunione in prefettura sull'ordine e la sicurezza pubblica, dopo le devastazioni del 17 e del 18 ottobre in centro città. "Voglio dire senza ambiguità che prima di tutto in questa fase critica viene il controllo e la repressione di questi fenomeni", ha detto il sindaco Giuseppe Sala. "Non voglio rischiare di essere ambiguo - ha aggiunto -, non sono per niente contrario al fatto che arrivino 500 militari, avranno un ruolo anche dinamico", ha chiarito il primo cittadino. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha invece sottolineato: "Nulla resterà impunito, non solo grazie al decreto sicurezza" approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il messaggio è che chi vuole tornare a Milano per saccheggiare, non la passerà liscia" (VIDEO). Mentre il ministro dell'Interno, Piantedosi, ha chiarito che si tratta di "un fenomeno nuovo e complesso che va affrontato in modo nuovo". E ha garantito che, per sabato prossimo, ci sarà una "pianificazione mirata delle forze sul territorio", per evitare di nuovo la guerriglia urbana. I militari? "Avranno la massima mobilità sul territorio, come già avviene" in altre città come Roma.

Sala: "Sabato sarà giornata delicata" E sui timori legati a sabato prossimo, 24 ottobre, con il rischio di nuove devastazioni, il sindaco Sala ha confermato che "c'è preoccupazione, perché il tema è che si teme che ci sia in piazza qualcuno che assomiglia a chi è stato in piazza nel weekend, qualcuno che combatterà questa presenza, e poi gli anarchici". "Quindi sabato può essere una giornata delicata per la città - ha sottolineato -, io non è che voglio fare inviti ai cittadini e dire 'state tutti a casa', però sabato può essere una giornata delicata". Inoltre "sarà il primo test per capire se riusciremo a gestire in maniera diversa le cose", ha concluso. Approfondimento Scontri Milano, cosa faranno i 500 soldati dell'esercito in città

Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, Milano 21 ottobre 2026 - ©Ansa