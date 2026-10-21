Scontri Milano, cosa faranno i 500 soldati dell'esercito in città

Presidiando i punti nevralgici della città, permetteranno a un maggior numero di poliziotti e carabinieri di liberarsi dai compiti di guardia statica per essere impiegati direttamente nel controllo attivo del territorio e nella gestione delle manifestazioni di piazza ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Avranno compiti di vigilanza fissa a obiettivi sensibili e pattugliamento del territorio, ma non potranno compiere arresti o esercitare funzioni di ordine pubblico diretto durante i cortei. I 500 soldati aggiuntivi inviati dal governo a Milano dopo gli scontri che, lo scorso finesettimana, hanno messo a ferro e fuoco la zona di Piazza Duomo, andranno a rinforzare il contingente già attivo nel capoluogo lombardo e saranno messi a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore) per concorrere al controllo cittadino. L’esecutivo ha approvato ieri, martedì 20 ottobre, un decreto legge sulla sicurezza che prevede il loro impiego fino al 31 dicembre e il potenziamento dell’operazione “Strade Sicure”.

Presidio in punti nevralgici Nonostante le prime ipotesi politiche di concedere loro poteri di polizia giudiziaria (come la possibilità di effettuare arresti o perquisizioni), il testo finale del decreto approvato dal Consiglio dei ministri ha confermato, dunque, le regole d'ingaggio standard. L'idea iniziale di conferire poteri straordinari di polizia ai militari è decaduta, quindi, anche a causa delle forti resistenze dei sindacati di polizia e dei vertici del Viminale, contrari a sovrapporre i ruoli professionali dell'esercito con quelli degli agenti di pubblica sicurezza. I “nuovi” soldati non verranno impiegati per la gestione dell'ordine pubblico nelle piazze o per reprimere i cortei violenti (compito che rimane ad esclusivo carico delle forze di polizia e dei Carabinieri). La funzione principale dell'esercito sarà di deterrenza visiva. Presidiando i punti nevralgici di Milano, permetteranno a un maggior numero di poliziotti e carabinieri di liberarsi dai compiti di guardia statica per essere impiegati direttamente nel controllo attivo del territorio e nella gestione delle manifestazioni di piazza. Approfondimento Scontri Milano. Strade sicure, quanti militari e i compiti