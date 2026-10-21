Disagio e violenza giovanile. La sofferenza che può annientarci

Lo psicoterapeuta Domenico Barrilà riflette sulla violenza e il vandalismo messi in atto negli ultimi giorni da giovanissimi, partendo da un presupposto: interrogarsi sulla natura di un fenomeno non significa eludere il tema della punizione ma preparare risposte non vendicative, perché la società deve farsi domande sul malessere che la corrode, soprattutto quando i primi a “guastarsi” sono bambini e ragazzi