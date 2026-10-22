Non è ancora chiaro quali siano le reali motivazioni delle proteste che hanno portato agli eventi del 17 e del 18 ottobre a Milano, nei quali si sono verificati anche scontri e saccheggi di negozi. Un tema sembra però trovare maggiori consensi tra gli osservatori: l’aumento del costo della vita di questi ultimi anni ha reso più incerta la condizione economica di molti e alimentato il malcontento.

E in effetti a guardare i dati sull’andamento dei prezzi di alcuni beni e servizi fondamentali i rincari sono andati decisamente più veloci dei salari incidendo quindi sul potere d’acquisto e sulla capacità delle famiglie di soddisfare bisogni più o meno essenziali.