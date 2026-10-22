Proteste in Italia, dilaga il blocco dei tir al Sud. Oggi alle 12 il Cdm per decreto. LIVE
Cresce al Sud la protesta dei Tir contro il caro gasolio nonostante gli interventi a sostegno. Mercati vuoti, imprese pronte a fermarsi. I sindaci di Napoli e Bari lanciano l'allarme: "Città a rischio paralisi". Il Viminale garantirà i rifornimenti dei beni di prima necessità, le forze dell'ordine pronte a scortare chiunque ne faccia richiesta. Meloni convoca Cdm per un decreto per riunire interventi sull'autotrasporto e risorse per l'agricoltura
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Dilaga al Sud la protesta dei Tir contro il caro gasolio nonostante gli interventi a sostegno dell'autotrasporto. Gli autotrasportatori dell'Associazione imprese autotrasportatori siciliani, che ancora mantenevano i blocchi dei tir in diversi punti dell'autostrada Messina-Catania, davanti al porto di Palermo e in altre strade siciliane, hanno deciso di sospendere la protesta. Mercati vuoti, imprese pronte a fermarsi. I sindaci di Napoli e Bari lanciano l'allarme: 'Città a rischio paralisi'.
Il governo sceglie la linea dura con identificazioni e denunce. Piantedosi scrive a prefetti e questori e chiede di vigilare sulle 'infiltrazioni criminali'. Il Viminale garantirà i rifornimenti dei beni di prima necessità, le forze dell'ordine pronte a scortare chiunque ne faccia richiesta, già 500 camion tra Napoli e provincia.
Contemporaneamente l'esecutivo mette a punto un decreto per riunire interventi sull'autotrasporto e risorse per l'agricoltura: sarà varato nel Cdm convocato per oggi alle 12. Opposizioni all'attacco: 'La premier riferisca in aula.
Per approfondire:
- I motivi delle proteste in tutta Italia
- I video degli scontri di sabato nelle città italiane
- Le foto del secondo giorno di saccheggi a Milano
- Chi sono i violenti che hanno devastato la città
- Saccheggiati negozi in via Torino a Milano. VIDEO
- Quanto sono aumentati spesa, benzina e affitti in Italia?
- La protesta dei tir svuota gli scaffali dei supermercati. Foto
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Carovita, quanto sono aumentati spesa, benzina e affitti in Italia?
Non è ancora chiaro quali siano le reali motivazioni delle proteste che hanno portato agli eventi del 17 e del 18 ottobre a Milano, nei quali si sono verificati anche scontri e saccheggi di negozi. Un tema sembra però trovare maggiori consensi tra gli osservatori: l’aumento del costo della vita di questi ultimi anni ha reso più incerta la condizione economica di molti e alimentato il malcontento.
E in effetti a guardare i dati sull’andamento dei prezzi di alcuni beni e servizi fondamentali i rincari sono andati decisamente più veloci dei salari incidendo quindi sul potere d’acquisto e sulla capacità delle famiglie di soddisfare bisogni più o meno essenziali.
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Cortei, Renzi: "Decreto è una barzelletta, il governo ha fallito"
Il decreto sicurezza "e' una barzelletta, abbiamo a che fare con una influencer che si preoccupa solo di fare le cose che possono suscitare i like della gente sui social. Le norme ci sono già, è che non vengono applicate. Servono 500 uomini in piu' a Milano? Lasciate stare l'esercito, piuttosto richiamate i carabinieri e i poliziotti dall'Albania". Matteo Renzi lo dice in un'intervista a Repubblica e aggiunge: "Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi sono davanti al fallimento piu' grande della loro esperienza di governo: hanno fallito anche sulla sicurezza non solo sull'economia". Il leader di Italia viva interviene anche sulla questione sociale: "Sta venendo giù tutto, la gente non ce la fa più. Se dopo quattro anni gli stipendi sono più bassi, ci sono più poveri, c'è un paese in ginocchio e c'è meno sicurezza, la colpa non è del destino ma di un governo incapace che non è nelle condizioni di garantire il potere d'acquisto e una vita normale a gran parte del ceto medio". Sul centrosinistra Rensi ribadisce poi la sua linea: "Prima si riunisca il tavolo programmatico, mi pare che lo spazio per fare un accordo ci sia, poi pensiamo alle primarie". A chi gli chiede se alle primarie ci sara' anche un candidato dell'area riformista risponde infine: "Vediamo se le primarie saranno a un turno oppure a due turni. Ma l'ultima cosa che i leader del centrosinistra devono fare, lo dico con il massimo rispetto, è infilarsi in una discussione infinita sulla nostre faccenduole. C'è un Paese che ci sta chiamando a un surplus di responsabilita' e serieta' ed e' nostro dovere rispondere. L'importante ora e' smascherare il giochino della premier che fa come l'avvocato della celebre gag di Gigi Proietti: i problemi sono sempre colpa nostra e le soluzioni sono solo merito suo".
Proteste a Milano: da 'place to be' alla ricerca di visibilità negata
Il luogo dove essere, dove farsi vedere: poco importa se ci si fa vedere “male”, meglio che non essere visti affatto. Un ambiente complesso, frastagliato, nuovo, tutt’altro che esotico come certe narrazioni vorrebbero raccontarlo. Chi erano i protagonisti delle proteste? E qual è stato davvero il ruolo dei social? Ne parliamo con Gabriel Seroussi, autore di "La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia dei maranza".
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Sciopero autotrasportatori e supermercati vuoti, cos'è il panic buying
La protesta continua a rallentare le consegne in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, colpendo per primi ortofrutta e banchi frigo. A Napoli Confesercenti Campania ha parlato di scaffali riforniti solo per metà. In diversi punti vendita della città e della Provincia, però, a completare lo svuotamento è stata la corsa alle scorte, tanto che da più parti, associazioni di categoria comprese, è arrivato l’invito esplicito a non fare incetta.
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Proteste tir, alcuni aeroporti in allerta per carenza di carburante
Nelle regioni del Sud Italia prosegue la protesta degli autotrasportatori: i blocchi stradali, con le aperture a singhiozzo in attesa delle decisioni del governo Meloni, sta provocando ritardi nelle consegne e difficoltà nell’approvvigionamento di alimenti e non solo. L’immagine più eloquente sono gli scaffali vuoti in alcuni supermercati, soprattutto in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Ma le carenze riguardano anche il carburante. L’attenzione, nelle ultime ore, è alta anche negli aeroporti: alcuni scali, infatti, stanno registrando difficoltà nell’approvvigionamento del carburante Jet A-1 e hanno chiesto ai piloti di rifornirsi altrove. Anche in questo caso, per il momento il rischio carenza riguarda soprattutto alcuni scali del Sud.