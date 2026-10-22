Proteste a Milano: da "place to be" alla ricerca di visibilità negata

Il luogo dove essere, dove farsi vedere: poco importa se ci si fa vedere “male”, meglio che non essere visti affatto. Un ambiente complesso, frastagliato, nuovo, tutt’altro che esotico come certe narrazioni vorrebbero raccontarlo. Chi erano i protagonisti delle proteste? E qual è stato davvero il ruolo dei social? Ne parliamo con Gabriel Seroussi, autore di "La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia dei maranza"