Proteste Francia, Macron: "Sabato autorizzate solo manifestazioni indette dai sindacati"Mondo
Il Paese si prepara a un nuovo fine settimana di proteste contro il carovita con un massiccio dispositivo di sicurezza. Macron autorizza solo le manifestazioni sindacali, mentre polizia, gendarmeria e unità speciali saranno schierate nelle principali città
Sabato 24 ottobre saranno autorizzate "soltanto le manifestazioni indette da sindacati". Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron mentre il governo prepara un imponente dispositivo di sicurezza in vista del secondo fine settimana di mobilitazione contro il carovita, dopo i gravi disordini registrati nei giorni scorsi.
Sicurezza rafforzata nelle città
Intervistato da Sud Radio, il viceministro dell'Interno Jean-Didier Berger ha spiegato che l'obiettivo dell'esecutivo è mobilitare tutte le risorse disponibili affinché le manifestazioni si svolgano senza incidenti. Per l'occasione saranno impiegate anche le unità d'élite della polizia e della gendarmeria, tra cui Raid, Gign e Bri, chiamate a intervenire nelle situazioni più critiche. "L'obiettivo è mobilitare tutte le nostre forze", afferma Berger, garantendo che le forze dell'ordine e il governo faranno di tutto affinché la giornata di sabato, che vedrà diverse mobilitazioni in tutto il Paese, "si svolga nel migliore dei modi". I militari dell'operazione "Sentinelle" saranno dislocati in punti fissi, come ad esempio presso le "ambasciate" mentre le unità d'élite, come il Raid (unità d'intervento specializzata della polizia), il Gign (Gruppo d'intervento della gendarmeria nazionale) e la Bri (Brigata di ricerca e intervento, unità d'élite della polizia), interverranno "in supporto", sul campo "per gestire le situazioni più delicate". Nelle città che ne sono dotate, anche la polizia municipale contribuirà alla tutela dell'ordine pubblico.
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Più uomini e mezzi rispetto alla scorsa settimana
Secondo Berger, il livello di mobilitazione sarà "superiore del 20%" rispetto a sabato scorso, confermando che il piano prevede l'impiego, inoltre, di elicotteri e mezzi blindati.
Macron convoca i servizi di intelligence
Il presidente francese, Emmanuel Macron, rientrato dal suo viaggio nei Paesi del Golfo, ha convocato per oggi all'Eliseo "tutti i servizi di informazione" francesi, sotto accusa per non aver saputo prevedere gli sviluppi della mobilitazione di sabato scorso, con i conseguenti gravi incidenti nelle città. A due giorni dall'"Atto II" di tale mobilitazione, quando gilet gialli e studenti torneranno in piazza con un percorso ancora più delicato di sabato scorso, dalla Bastiglia all'Opéra, nel cuore della capitale, la strategia per mantenere l'ordine pubblico è al centro delle discussioni. Circa 3.000 commercianti hanno visto gravemente danneggiati i loro locali da assalti di persone con il volto coperto, che hanno danneggiato, appiccato il fuoco e nella maggior parte dei casi saccheggiato gran parte della merce all'interno. Da parte della categoria, c'è forte preoccupazione e dal settore del commercio di armi e congegni di difesa si parla di una vera e propria corsa dei commercianti ad acquistare armi di difesa personale e strumenti per proteggere i propri beni.