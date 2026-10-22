Sicurezza rafforzata nelle città

Intervistato da Sud Radio, il viceministro dell'Interno Jean-Didier Berger ha spiegato che l'obiettivo dell'esecutivo è mobilitare tutte le risorse disponibili affinché le manifestazioni si svolgano senza incidenti. Per l'occasione saranno impiegate anche le unità d'élite della polizia e della gendarmeria, tra cui Raid, Gign e Bri, chiamate a intervenire nelle situazioni più critiche. "L'obiettivo è mobilitare tutte le nostre forze", afferma Berger, garantendo che le forze dell'ordine e il governo faranno di tutto affinché la giornata di sabato, che vedrà diverse mobilitazioni in tutto il Paese, "si svolga nel migliore dei modi". I militari dell'operazione "Sentinelle" saranno dislocati in punti fissi, come ad esempio presso le "ambasciate" mentre le unità d'élite, come il Raid (unità d'intervento specializzata della polizia), il Gign (Gruppo d'intervento della gendarmeria nazionale) e la Bri (Brigata di ricerca e intervento, unità d'élite della polizia), interverranno "in supporto", sul campo "per gestire le situazioni più delicate". Nelle città che ne sono dotate, anche la polizia municipale contribuirà alla tutela dell'ordine pubblico.