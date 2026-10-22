Le proteste tornano a crescere ma con motivazioni diverse da Paese a Paese: dalla causa palestinese in Italia e Spagna all'immigrazione in Germania, fino al carovita in Francia. A unire le mobilitazioni è soprattutto il disagio economico, in un contesto in cui quasi 93 milioni di europei sono a rischio povertà o esclusione sociale
Dalla crisi abitativa in Spagna alle tensioni scoppiate in Francia, passando per le manifestazioni che attraversano anche Italia e Germania, il disagio sociale torna a farsi sentire nelle piazze europee. Dietro proteste diverse tra loro emergono però alcuni elementi comuni: il caro vita, il lavoro precario e la crescente percezione di un peggioramento delle prospettive economiche.
Francia in testa per numero di proteste
I dati mostrati a Generazione Europa evidenziano come la Francia resti il paese in cui si manifesta con maggiore frequenza, mentre le ragioni delle mobilitazioni cambiano da Stato a Stato. In Italia e Spagna una parte significativa delle proteste del 2025 è stata legata alla causa palestinese, in Germania il tema più ricorrente è stato quello dell'immigrazione. In Francia, invece a prevalere sono state le mobilitazioni contro il carovita e per il potere d'acquisto.
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Il peso del carovita
Proprio il costo della vita rappresenta il principale denominatore comune. Secondo i dati Eurostat citati nel corso della trasmissione, nel 2025 quasi 93 milioni di persone nell'Unione europea, pari a circa il 21% della popolazione, risultavano a rischio povertà o esclusione sociale. Una quota che in Italia supera la media europea.
Il disagio oltre le violenze
Numeri che spiegano un malessere diffuso che va oltre i singoli episodi di tensione e violenza registrati durante alcune manifestazioni. Se da un lato gli scontri e i saccheggi vengono condannati dalle forze politiche, dall'altro resta aperta la discussione sulle cause profonde che spingono sempre più cittadini a scendere in piazza. Secondo Nicola Zingaretti, alla base della protesta c'è soprattutto la perdita di speranza nel futuro e nella possibilità di cambiare e migliorare la propria condizione sociale, mentre Paolo Borchia richiama l'attenzione sulle conseguenze economiche delle crisi internazionali, delle guerre e sulle trasformazioni che stanno interessando le società europee.
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Il confronto sul futuro dell'Unione europea
Il dibattito si è poi spostato sul ruolo dell'Unione europea e sulle strategie per rilanciare crescita e competitività. Da una parte la richiesta di maggiori investimenti comuni in innovazione, industria e infrastrutture, dall'altra l'invito a una revisione delle priorità e a un utilizzo più efficiente delle risorse europee. In tutto Europa il disagio economico e sociale continua ad alimentare la protesta, trasformandosi sempre più spesso in una richiesta di risposte su lavoro, salari, servizi e qualità della vita.