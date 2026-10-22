Le proteste tornano a crescere ma con motivazioni diverse da Paese a Paese: dalla causa palestinese in Italia e Spagna all'immigrazione in Germania, fino al carovita in Francia. A unire le mobilitazioni è soprattutto il disagio economico, in un contesto in cui quasi 93 milioni di europei sono a rischio povertà o esclusione sociale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dalla crisi abitativa in Spagna alle tensioni scoppiate in Francia, passando per le manifestazioni che attraversano anche Italia e Germania, il disagio sociale torna a farsi sentire nelle piazze europee. Dietro proteste diverse tra loro emergono però alcuni elementi comuni: il caro vita, il lavoro precario e la crescente percezione di un peggioramento delle prospettive economiche.

Francia in testa per numero di proteste I dati mostrati a Generazione Europa evidenziano come la Francia resti il paese in cui si manifesta con maggiore frequenza, mentre le ragioni delle mobilitazioni cambiano da Stato a Stato. In Italia e Spagna una parte significativa delle proteste del 2025 è stata legata alla causa palestinese, in Germania il tema più ricorrente è stato quello dell'immigrazione. In Francia, invece a prevalere sono state le mobilitazioni contro il carovita e per il potere d'acquisto. Leggi anche Proteste Francia, i sindacati: fallito incontro con Lecornu

Il peso del carovita Proprio il costo della vita rappresenta il principale denominatore comune. Secondo i dati Eurostat citati nel corso della trasmissione, nel 2025 quasi 93 milioni di persone nell'Unione europea, pari a circa il 21% della popolazione, risultavano a rischio povertà o esclusione sociale. Una quota che in Italia supera la media europea.

Il disagio oltre le violenze Numeri che spiegano un malessere diffuso che va oltre i singoli episodi di tensione e violenza registrati durante alcune manifestazioni. Se da un lato gli scontri e i saccheggi vengono condannati dalle forze politiche, dall'altro resta aperta la discussione sulle cause profonde che spingono sempre più cittadini a scendere in piazza. Secondo Nicola Zingaretti, alla base della protesta c'è soprattutto la perdita di speranza nel futuro e nella possibilità di cambiare e migliorare la propria condizione sociale, mentre Paolo Borchia richiama l'attenzione sulle conseguenze economiche delle crisi internazionali, delle guerre e sulle trasformazioni che stanno interessando le società europee. Leggi anche Proteste a Milano: da "place to be" alla ricerca di visibilità negata