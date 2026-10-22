Tra gli scali in cui l’attenzione è alta ci sono anche gli aeroporti di Napoli e Salerno. In una nota di Gesac si legge che la protesta degli autotrasportatori sta determinando “difficoltà nell’approvvigionamento di carburante Jet A-1”. Lo scorso 20 ottobre, su richiesta di Gesac, Enav ha emesso un Notam (avviso aeronautico) che segnala una “disponibilità limitata di carburante Jet A-1” e invita i piloti a imbarcare negli aeroporti di provenienza una quantità di carburante sufficiente a ridurre la necessità di rifornimento presso gli scali campani.



Per quanto riguarda i mezzi impiegati nelle attività di assistenza agli aeromobili e ai passeggeri sul piazzale, ricorda Gesac, a Napoli la quasi totalità della flotta è a trazione elettrica, e quindi c’è una minore dipendenza dalle forniture di gasolio.



Gesac ha anche richiesto l'intervento della Prefettura “affinché sia consentito il transito dei mezzi di rifornimento e garantito l'accesso ai depositi di carburante di Napoli, attualmente ostacolato dai blocchi dei manifestanti, nonché venga adottata ogni ulteriore misura necessaria a evitare l’interruzione del pubblico servizio connesso all’operatività aeroportuale”.

Per approfondire: Lo speciale sulle proteste