Il Consiglio dei ministri ha varato un pacchetto di aiuti da 105 milioni per combattere il caro gasolio. Le risorse vanno agli autotrasportatori ma anche ai settori dell'agricoltura e della pesca. È stato sciolto intanto il presidio nella zona orientale di Napoli, in via Argine, dove ha sede una delle due raffinerie della città. Il Garante chiede la precettazione. La Procura di Napoli indaga sulle presunte infiltrazioni mafiose
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È stato sciolto il presidio dei camionisti nella zona orientale di Napoli, in via Argine, dove ha sede una delle due raffinerie della città. Il Consiglio dei ministri nel frattempo ha varato un pacchetto di aiuti da 105 milioni per combattere il caro gasolio. Le risorse vanno agli autotrasportatori ma anche ai settori dell'agricoltura e della pesca.
Il Garante chiede la precettazione. La Procura di Napoli indaga sulle presunte infiltrazioni mafiose. La protesta smobilita in gran parte delle regioni come Calabria, Puglia, Basilicata.
A Milano arrivano 500 parà ma è tensione nel governo sulle regole di ingaggio. 'Potranno intervenire con droni e Lince', dice il titolare dei trasporti Salvini ma il ministro Crosetto lamenta l'impossibilità di 'usare spray urticante e taser' e denuncia 'gli attacchi di chi li vede come una concorrenza'. Sale la tensione sul fronte dell'ordine pubblico per le nuove manifestazioni di domani: si teme una saldatura con i movimenti antagonisti. Mattarella firma il nuovo decreto sicurezza. A fronte dell'escalation di arresti di minorenni, +40% in 4 anni, 'il governo pensa di ampliare le carceri per gli under 18', spiega il ministro Nordio. Papa Leone esorta a percorrere la strada del dialogo: 'serve un patto di fiducia con i giovani per una società più giusta'. Il Comune di Ferrara annuncia il Nucleo 'anti maranza'.
Per approfondire:
- I motivi delle proteste in tutta Italia
- I video degli scontri di sabato nelle città italiane
- Le foto del secondo giorno di saccheggi a Milano
- Chi sono i violenti che hanno devastato la città
- Saccheggiati negozi in via Torino a Milano. VIDEO
- Quanto sono aumentati spesa, benzina e affitti in Italia?
- La protesta dei tir svuota gli scaffali dei supermercati. Foto
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Rimossi nella notte i blocchi stradali dei tir in Campania
Sono stati rimossi nella notte, nel Casertano e nel Salernitano, tutti i presidi degli autotrasportatori e degli agricoltori sulla rete autostradale in Campania. Sciolto dai manifestanti anche il presidio a Napoli, nella zona del varco Bausan. Ancora molti i distributori di carburante che mostrano il tutto esaurito mentre davanti alle pompe aperte si registrano lunghe file. Lento il ritorno alla normalità per i supemercati, rimasti completamente vuoti di gran parte dei prodotti e per i quali ora ricomincia l'approvvigionamento.
Autotrasportatori, agricoltura e pesca: le misure del Decreto aiuti del governo Meloni
Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento con disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca. "Accordo con le associazioni dell'autotrasporto, risorse già in pagamento e nuove misure per agricoltori e pescatori approvate oggi in Consiglio dei Ministri. Il Governo ascolta chi manifesta pacificamente e lavora per dare risposte concrete", ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social. LEGGI QUI
Napoli, presidio tir sciolto: distributori riforniti
È stato sciolto il presidio dei camionisti nella zona orientale di Napoli, in via Argine, dove ha sede una delle due raffinerie della città. Le forze dell'ordine hanno infatti scortato il rifornimento dei distributori con una serie di volanti. In precedenza c'era stata la manifestazione pacifica degli autotrasportatori, in protesta per il caro carburante, con i camion che procedevano a passo d'uomo, sino alla raffineria. La situazione resta in evoluzione.
Nordio a Sky TG24: "È molto probabile che la mafia sfrutti le proteste dei camionisti"
Per il ministro della Giustizia, ospite a Start, nella mobilitazione degli autotrasportatori "c'è una forte probabilità di strumentalizzazione e infiltrazioni criminali". Poi ha parlato degli scontri e delle violenze di Milano e del decreto sicurezza: "Non ci sono interventi che limitino la libertà di manifestare" e anzi, il testo "tipicizza molte le condotte punibili, quindi garantisce di più quelli che manifestano in modo pacifico". E ha aggiunto: "Non è all'ordine del giorno abbassare l'età per l'imputabilità"
Nordio a Sky TG24: 'Probabile che mafia sfrutti proteste camionisti'Vai al contenuto
Carovita, quanto sono aumentati spesa, benzina e affitti in Italia?
Negli anni il costo di alcuni beni e servizi essenziali è cresciuto più dei salari e dei redditi. E le famiglie sono state costrette a spendere meno