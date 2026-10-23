Per il ministro della Giustizia, ospite a Start, nella mobilitazione degli autotrasportatori "c'è una forte probabilità di strumentalizzazione e infiltrazioni criminali". Poi ha parlato degli scontri e delle violenze di Milano e del decreto sicurezza: "Non ci sono interventi che limitino la libertà di manifestare" e anzi, il testo "tipicizza molte le condotte punibili, quindi garantisce di più quelli che manifestano in modo pacifico". E ha aggiunto: "Non è all'ordine del giorno abbassare l'età per l'imputabilità"