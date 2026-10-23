Proteste Italia, piano sicurezza per le manifestazioni del 24 ottobre

I militari della Folgore “concorreranno a tutte le attività che forze di polizia, carabinieri, polizia e anche finanza svolgono nella prevenzione e nel contrasto a questi fenomeni. I compiti verranno assegnati dall'autorità di pubblica sicurezza, che nella fattispecie è il prefetto, con un piano di impiego che sarà dettagliatissimo. Potranno sicuramente pattugliare, fermare le persone e adottare le iniziative conseguenti a quello che dovessero rilevare, quindi poteri di polizia”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il vicepremier Matteo Salvini ha nominato il possibile utilizzo del “Lince” un veicolo militare attivo in zone critiche. In giro per la città ci saranno anche i volontari dei City Angels per dare una mano ai cittadini in difficoltà. In piazza Mercanti ci saranno avvocati e assistenti sociali per dare supporto.

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