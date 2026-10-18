Milano, ancora tensione in centro: assaltati negozi. Meloni convoca riunione domani. LIVE
Nel centro del capoluogo lombardo, dopo gli scontri di ieri, gruppi di giovani hanno assaltato nuovamente le vetrine dei negozi tra piazza Duomo e via Torino. Saccheggiato un supermercato, distrutti dehors e tavolini. Sono intervenute le Forze dell'ordine in tenuta antisommossa. La premier Meloni ha convocato per domani una riunione dedicata ai temi dell'ordine pubblico, alla luce degli scontri
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Dopo la guerriglia urbana di ieri, a Milano si sono registrati, nel pomeriggio di oggi (18 ottobre), ancora momenti di tensione. Nuove proteste sono scoppiate nel centro della città tra piazza Duomo e via Torino, con gruppi di giovani che hanno lancianto tavolini e sedie contro le vetrine dei negozi. Saccheggiato un Carefour. Distrutti i dehors di alcuni locali. Schierati gli agenti delle Forze dell'ordine in tenuta antisommossa contro cui sono stati lanciati diversi oggetti. Il sindaco Sala: "Condanna totale, nessuno spazio per comprensione".
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intanto, ha convocato per domani una riunione dedicata ai temi dell'ordine pubblico, alla luce degli scontri di questi giorni. La Lega incalza: "Subito un decreto, fermo preventivo anche per i minorenni".
Per approfondire:
- Scontri Milano, Piantedosi contro Sala: "Radical chic". Sindaco: "Decenza non guasterebbe"
- Le parole di Sala. VIDEO
- I motivi delle proteste in tutta Italia
- I video degli scontri di sabato nelle città italiane
- Chi sono i violenti che hanno devastato la città
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Dai palazzi secchi d'acqua sui manifestanti
I manifestanti hanno ripreso a lanciare bottiglie contro gli agenti schierati in tenuta antisommossa. La polizia ha risposto con lacrimogeni e l'impiego di un idrante. Poco prima, alcuni giovani si erano dispersi in via Piatti, dove avevano distrutto il vetro di un'auto ferma in coda. Proprio dai palazzi della via i residenti hanno lanciato secchiate d'acqua sui ragazzi.
Sala: "Condanna totale, nessuno spazio per comprensione"
"Sto vedendo in diretta quello che sta succedendo nel centro di Milano, con vetrine sfondate, negozi saccheggiati e cittadini impauriti. Voglio essere il più preciso possibile. Condanna totale rispetto a chi commette queste azioni criminali. Senza atteggiamenti comprensivi rispetto a comportamenti che lasciano poco spazio alla comprensione. In particolare per gli incidenti di oggi", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Vorrei però che fosse chiaro che la mia richiesta di maggiori forze di Polizia in campo non ha intenti polemici ma è dettata dalla conoscenza della città. Preciso che ho dato istruzioni affinché la Polizia Locale, nel rispetto delle regole di gestione della sicurezza, faccia la sua parte fino in fondo, a sostegno delle forze di Polizia dello Stato", ha aggiunto, riferendosi alle polemiche delle ultime ore e al suo botta e risposta con il ministro dell'Interno Piantedosi.
Idranti in azione in piazza Duomo, petardi contro agenti
In piazza del Duomo è stato attivato l'idrante per disperdere un fronte di giovani che avevano iniziato a lanciare bottiglie e petardi contro lo schieramento dei reparti antisommossa a presidio della piazza.
Il video del saccheggio dei negozi in via Torino
Una sessantina di giovani accompagnati in questura a Milano
Sono una sessantina le persone, per lo più giovani, che sono state accompagnate in questura per la seconda giornata di proteste in centro a Milano.
Il video degli scontri di oggi a Milano
Lega: "Subito un decreto, fermo preventivo anche per i minorenni"
Alla luce dei ripetuti episodi di violenza registrati negli ultimi mesi e anche nelle ultime ore, la Lega - con un comunicato - propone di trasformare in decreto-legge urgente alcune delle misure contenute nel disegno di legge sulla sicurezza attualmente in discussione al Senato. Tra le proposte che il partito chiede di inserire in decreto, il fermo preventivo anche per i minorenni, il divieto di aggregazione per chi si rende responsabile di violenze di gruppo e l'introduzione del reato di danneggiamento di gruppo, con la possibilita' di ricorrere all'arresto differito.
A Milano interviene il Reparto mobile
Il Reparto mobile della polizia, in tenuta antisommossa, è intervenuto in via Torino a Milano, dove alcuni manifestanti sono stati fermati dopo i saccheggi. All'altezza del Carrobbio i cordoni degli agenti sono riusciti a riprendere parzialmente il controllo della situazione.
Le informazioni dell'Atm sui cambi di linea
Questo il messaggio pubblicato da Atm dopo le proteste riesplose oggi a Milano:
"Manifestazione.Stiamo cambiando il servizio di numerose nostre linee su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico.
- Tram 1. Non fa servizio tra Repubblica e largo Quinto Alpini
- Tram 2. Non fa servizio tra Farini/Ferrari e piazzale Cantore
- Tram 3. Non fa servizio tra piazza 24 Maggio e Duomo
- Tram 4. Non fa servizio tra Maciachini e Cairoli
- Tram 12. Non fa servizio tra via Cenisio/Induno e piazza 5 Giornate
- Tram 14. Non fa servizio tra via Cenisio/Induno e piazzale Cantore
- Tram 15. Non fa servizio tra Missori e Duomo
- Tram 16. Non fa servizio tra Missori e piazzale Baracca
- Tram 19. Non fa servizio tra piazza 6 Febbraio e Missori
- Bus 57. Non fa servizio tra piazza Gramsci e Cairoli
- Bus 60. Non fa servizio tra corso di Porta Vittoria e Duomo
- Bus 61. Non fa servizio tra San Babila e Duomo
- Bus 96 e 97. Non fa servizio tra Cavour e Cadorna".
Carrefour di via Torino saccheggiato
Forze dell'ordine schierate in centro a Milano
Situazione al momento sotto controllo
La maggior parte dei giovani che hanno partecipato agli atti vandalici di questo pomeriggio si sono allontananti utilizzando le vie laterali a via Torino. La situazione al momento pare rientrata ed è tornata sotto controllo.
Alcuni manifestanti bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa a Milano
Alcuni dei manifestanti che stanno prendendo parte ai disordini in centro a Milano sono stati bloccati da alcuni agenti, intervenuti in tenuta antisommossa. Sul posto sono ora presenti diversi uomini delle forze dell'ordine con i blindati. Un elicottero sorvola il centro della città da alcuni minuti.
Saccheggiato un supermercato Carrefour
I manifestanti hanno sfondando anche le vetrine di un Carrefour e sono entrati per saccheggiarlo. Sono usciti con bottiglie di alcolici, lanciando cibo in strada. Assaltati anche i dehor dei locali, trascinando tavolini e distruggendo ombrelloni.
Centinaia di giovani a gruppetti in piazza Duomo, 50 portati in questura
Ancra clima di tensione in piazza Duomo a Milano, il giorno dopo gli scontri durante il corteo contro il carovita. Centinaia di giovani, divisi in piccoli gruppi di 10 o 20, in prevalenza vestiti di nero e alcuni con il volto coperto, si sono radunati nella piazza, distribuendosi anche per le vie del centro. In 50 sono stati già fermati per identificazione e accompagnati in questura. In un episodio, alcuni ragazzi hanno attraversato la strada di corsa, gettando un cestino dei rifiuti in mezzo alla carreggiata.
Scontri di piazza, Meloni convoca per domani una riunione sull'ordine pubblico
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato per domani una riunione dedicata ai temi dell'ordine pubblico, alla luce degli scontri di questi giorni.
Ancora tensioni a Milano
Alcuni giovani stanno lanciando tavolini e sedie addosso alla vetrina del negozio Footlocker in via Torino. Gettando cestini in mezzo alla strada e stanno colpendo anche la vetrina del negozio "Champions" della stessa via.