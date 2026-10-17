Manifestazioni a Milano, Torino e Bologna: scontri e violenze. DIRETTA

Già intorno alle 18 qualche momento di tensione si era verificato in piazza San Carlo a Torino, dopo il corteo contro il caro vita organizzato da comitati di cittadini. La manifestazione sarebbe dovuta terminare in piazza Castello, dove ha fatto ritorno in seguito a un percorso nel centro cittadino, ma giovani e giovanissimi aderenti ai collettivi studenteschi ne hanno preso il controllo e hanno proseguito la marcia lungo via Roma. Hanno quindi aggirato il cordone delle forze dell'ordine, che era posizionato a protezione di piazza San Carlo, e ne è nato un parapiglia con urti e spintoni. I giovanissimi hanno poi attraversato la piazza e hanno continuato a sfilare verso la stazione ferroviaria di Porta Nuova.