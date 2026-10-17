Manifestazioni a Milano, Torino e Bologna: scontri e violenze. DIRETTA

Guerriglia in piazza Duomo nel capoluogo lombardo, dove in centinaia hanno attaccato lo schieramento di polizia e hanno devastato e saccheggiato un'auto dei Carabinieri. A Torino urla e spintoni fra le forze dell’ordine e alcuni collettivi studenteschi che volevano proseguire il corteo oltre piazza Castello. A Bologna, davanti alla stazione, lancio di sassi e oggetti a cui gli agenti hanno risposto con idranti e lacrimogeni
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Sabato di manifestazioni e scontri in diverse città d'Italia, tra cui Milano, Torino e Bologna. Nel capoluogo lombardo, in centinaia hanno attaccato lo schieramento di polizia in piazza Duomo. A Torino ci sono stati urla e spintoni fra le forze dell’ordine e alcuni collettivi studenteschi che volevano proseguire il corteo oltre piazza Castello. A Bologna, davanti alla stazione, in Piazza Medaglie d'Oro, alcuni ragazzini hanno laciato sassi e oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con idranti e lacrimogeni.
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L'incendio appiccato in piazza Duomo a Milano. FOTO
I fermati a Bologna
A Bologna, al momento, sono sette i fermati di cui sarà valutata la posizione. Il corteo, sempre a quanto appreso, era iniziato nel primo pomeriggio da piazza Minghetti con cori contro il caro-vita e gli aumenti dei prezzi, per poi snodarsi verso via Farini e via Marconi. In zona stazione un gruppo manifestanti si è staccato dal corteo dirigendosi verso la piazza antistante lanciando fumogeni, bottiglie di vetro, transenne.
Scontri in Duomo, Polizia avanza con gli idranti. FOTO
Sala: "Ragioni protesta comprensibili, le violenze ingiustificabili"
"Le ragioni della protesta erano comprensibili. Le violenze contro le forze dell'ordine e i gravi danni alla città sono ingiustificabili", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "La politica può decidere di strumentalizzare, alla ricerca di consenso elettorale. Oppure - ha aggiunto - di affrontare con saggezza questo momento storico così difficile: spero sia questa la scelta".
Milano, dopo scontri in piazza Duomo manifestanti verso piazza San Babila
Le forze dell'ordine, dopo aver sgomberato piazza del Duomo a Milano, stanno mandando via gli ultimi violenti che arretrano verso piazza San Babila resistendo agli idranti e facendo sassaiole a barricate con i tavolini dei bar di corso Vittorio Emanuele. Si tratta sempre di ragazzini vestiti di nero, organizzati in gruppi senza bandiere o simboli politici.
Milano, rogo in piazza Duomo
Fiamme in piazza Duomo a Milano da diverse ore, dove è stato acceso un rogo nel centro della piazza e le persone stanno cercando di allontanarsi.
Un'immagine degli scontro a Torino. FOTO
Scontri davanti alla stazione di Bologna
Scontri anche davanti alla stazione di Bologna tra giovani manifestanti e forze dell'ordine. In Piazza Medaglie d'Oro sono stati usati idranti e lacrimogeni e si è registrato un fitto lancio di sassi e oggetti da parte di ragazzini incappucciati. Buttate a terra decine di Mobike, le biciclette utilizzabili a noleggio. La protesta, dalla piazza antistante la stazione, si è poi spostata verso i viali circostanti, con l'utilizzo di idranti e lacrimogeni verso la centrale Via Indipendenza.
Torino, i collettivi hanno preso il controllo della manifestazione
Già intorno alle 18 qualche momento di tensione si era verificato in piazza San Carlo a Torino, dopo il corteo contro il caro vita organizzato da comitati di cittadini. La manifestazione sarebbe dovuta terminare in piazza Castello, dove ha fatto ritorno in seguito a un percorso nel centro cittadino, ma giovani e giovanissimi aderenti ai collettivi studenteschi ne hanno preso il controllo e hanno proseguito la marcia lungo via Roma. Hanno quindi aggirato il cordone delle forze dell'ordine, che era posizionato a protezione di piazza San Carlo, e ne è nato un parapiglia con urti e spintoni. I giovanissimi hanno poi attraversato la piazza e hanno continuato a sfilare verso la stazione ferroviaria di Porta Nuova.
Torino, chiusi accessi a Porta Nuova e vandalizzata la libreria interna
Nel pomeriggio a Torino è stato vandalizzato il punto vendita delle librerie Feltrinelli collocato nella stazione ferroviaria di Porta Nuova. Poco prima del passaggio del corteo di giovani aderenti ai collettivi studenteschi, un piccolo gruppo di dimostranti si è staccato ed è entrato nel locale, rovesciando libri e installazioni. In seguito gli ingressi alla stazione sono stati chiusi.
Torino, ancora barricate e lancio di oggetti contro le forze dell'ordine
Anche a Torino proseguono gli scontri fra giovani e forze dell'ordine. Dopo gli incidenti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova alcuni gruppi di manifestanti (tutti giovani e giovanissimi) si sono ritrovati nella zona di piazza Castello e sono poi confluiti in via Po dando vita a un fitto lancio di oggetti e improvvisando delle barricate. Le forze dell'ordine hanno risposto con i lacrimogeni e un idrante.
Tajani: "Inaccettabile violenza e chi dall'opposizione soffia sul fuoco"
"Il diritto e la libertà di manifestare sono sacrosanti, ma non è da meno il diritto di tutti i cittadini alla sicurezza e quello delle forze dell'ordine a non essere aggredite. Violenze e vandalismi sono totalmente inaccettabili e vanno condannati, a Milano come a Bologna, a Torino e nelle altre città attraversate in queste ore da gruppi di facinorosi", ha scritto il vicepremier Antonio Tajani su X. "Altrettanto inaccettabile è che parte dell'opposizione soffi sul fuoco della protesta violenta di piazza, nel tentativo di compensare la propria assenza di idee e proposte. Esprimo piena solidarietà alle forze dell'ordine".
L'inizio degli scontri a Milano
A Milano è iniziato tutto intorno alle 16.30, quando una fitta sassaiola è partita in direzione della Polizia in via Broletto, all'altezza di via San Tomaso, dove si è bloccato il corteo con oltre cinquemila manifestanti. La polizia in tenuta antisommossa ha messo in atto una carica di alleggerimento. Danneggiate alcune pensiline Atm le vetrate ai primi piani di alcuni palazzi storici. Sono state lanciate alcune bombe carta e fuochi pirotecnici.
A Milano manifestanti feriti
Cinque giovani di età fra i 18 e i 30 anni, che hanno preso parte al corteo Italia a Milano, hanno riportato contusioni e ferite al momento giudicate lievi e sono stati trasportati in ospedale. Tre sono stati trasportati al Niguarda, uno al Policlinico e uno all'Istituto Città Studi. È un primo bilancio del 118. Due ragazzi di 17 e 18 anni, anche loro feriti, hanno rifiutato il trasporto in ospedale e sono stati assistiti sul posto.
Un'immagine degli scontri in piazza Duomo a Milano
A Milano la polizia avanza con gli idranti
Le forze dell'ordine dopo aver liberato piazza Duomo, a Milano, avanzano ora lungo corso Vittorio Emanuele utilizzando un carro idrante che ha disperso i manifestanti violenti che ancora sostano. Alcuni resistono improvvisando barricate con cestini e transenne.
Scontri in piazza Duomo a Milano, arrivano rinforzi della Polizia
Sono poi arrivati a sirene spiegate in piazza del Duomo, a Milano, i rinforzi delle forze dell'ordine. Una ventina tra 'cellulari' e jeep del Reparto mobile hanno circondato la piazza e la cattedrale. La situazione sembra essere meno tesa, ma ancora alcune centinaia di ragazzi, di quelli che hanno dato vita alle violenze, rimane sul posto tra il sagrato e i portici settentrionali. Ora la polizia lancia lacrimogeni e avanza.
Guerriglia a piazza Duomo a Milano
Scontri in piazza del Duomo, a Milano, dove gli irriducibili del corteo sciolto in Cordusio, svariate centinaia, si sono divisi in gruppetti e radunati sul sagrato del Duomo bersagliano le forze dell'ordine che lanciano lacrimogeni ed effettuano micro cariche di alleggerimento. I ragazzi lanciano transenne, porfido e bombe carta. E in tre riprese, in centinaia tutti insieme, hanno attaccato lo schieramento di polizia al centro della piazza, la Polizia è arretrata e i manifestanti hanno devastato e saccheggiato un'auto dei Carabinieri danneggiando i furgoni blindati. I ragazzi tengono la piazza e il monumento equestre, mentre ergono barricate.