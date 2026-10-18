Un manifestante sceso in strada a Parigi contro il carovita è morto per arresto cardiaco. Devastato il municipio di Limoges, nella Francia centro-occidentale: l’incendio è stato circoscritto ma il tetto è crollato durante gli scontri. Lecornu: “Sono state fermate 1.200 persone e 150 agenti di polizia sono rimasti feriti” ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si contano i danni e i feriti all’indomani delle proteste contro il carovita in Francia, sfociate in violenti scontri con la polizia. I numeri di ieri sera, diffusi dal primo ministro francese Sébastien Lecornu, parlavano di 1200 fermi e 150 agenti di polizia feriti. Solo a Parigi sono 855 le persone fermate: un numero record secondo quanto riferito dalla polizia francese. Le proteste, organizzate contro l'aumento del costo della vita e per denunciare le carenze del sistema scolastico, hanno coinvolto oltre 800mila persone in tutto il Paese. In diverse città, tra cui la capitale, i cortei sono stati segnati da scontri con le forze dell'ordine, incendi e saccheggi di negozi.

Scontri a Parigi - ©Ansa

Incendiato e distrutto il municipio di Limoges A scendere in piazza in tutta la Francia sono state oltre 800mila persone. Le manifestazioni e i cortei contro il carovita, oltre a Parigi, hanno coinvolto in particolare Montpellier, Strasburgo, Lilla, Bordeaux, Nantes e Marsiglia. A Limoges il municipio, un edificio del XIX secolo, è stato incendiato da un gruppo di manifestanti violenti ed è andato in gran parte distrutto. L’incendio nel paese della Francia centro-occidentale alle prime luci di questa mattina è stato circoscritto, come ha annunciato il prefetto del dipartimento dell'Alta Vienne, Maurice Barate, citato dall'emittente televisiva Lci. Il tetto dell'edificio, che ha 143 anni, è però in gran parte crollato durante gli scontri. "È stata un'orda selvaggia ad appiccare deliberatamente il fuoco", ha dichiarato Barate. Potrebbe interessarti Cortei contro il carovita, guerriglia in piazza Duomo a Milano. FOTO

Violenti scontri in varie città della Francia - ©Ansa