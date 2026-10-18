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Oltre 800mila persone a cortei in Francia, polizia: “Numero record di 855 fermi a Parigi”

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Un manifestante sceso in strada a Parigi contro il carovita è morto per arresto cardiaco. Devastato il municipio di Limoges, nella Francia centro-occidentale: l’incendio è stato circoscritto ma il tetto è crollato durante gli scontri. Lecornu: “Sono state fermate 1.200 persone e 150 agenti di polizia sono rimasti feriti”

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Si contano i danni e i feriti all’indomani delle proteste contro il carovita in Francia, sfociate in violenti scontri con la polizia. I numeri di ieri sera, diffusi dal primo ministro francese Sébastien Lecornu, parlavano di 1200 fermi e 150 agenti di polizia feriti. Solo a Parigi sono 855 le persone fermate: un numero record secondo quanto riferito dalla polizia francese. Le proteste, organizzate contro l'aumento del costo della vita e per denunciare le carenze del sistema scolastico, hanno coinvolto oltre 800mila persone in tutto il Paese. In diverse città, tra cui la capitale, i cortei sono stati segnati da scontri con le forze dell'ordine, incendi e saccheggi di negozi. 

Scontri a Parigi - ©Ansa

Incendiato e distrutto il municipio di Limoges

A scendere in piazza in tutta la Francia sono state oltre 800mila persone. Le manifestazioni e i cortei contro il carovita, oltre a Parigi, hanno coinvolto in particolare Montpellier, Strasburgo, Lilla, Bordeaux, Nantes e Marsiglia. A Limoges il municipio, un edificio del XIX secolo, è stato incendiato da un gruppo di manifestanti violenti ed è andato in gran parte distrutto. L’incendio nel paese della Francia centro-occidentale alle prime luci di questa mattina è stato circoscritto, come ha annunciato il prefetto del dipartimento dell'Alta Vienne, Maurice Barate, citato dall'emittente televisiva Lci. Il tetto dell'edificio, che ha 143 anni, è però in gran parte crollato durante gli scontri. "È stata un'orda selvaggia ad appiccare deliberatamente il fuoco", ha dichiarato Barate.

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Violenti scontri in varie città della Francia - ©Ansa

Un manifestante morto per arresto cardiaco

Gli scontri hanno provocato anche vittime. Un manifestante sceso in strada ieri a Parigi è morto per arresto cardiaco: la persona, della quale non sono state diffuse le generalità, è svenuta mentre sfilava su Boulevard Magenta ed è deceduta dopo essere stata trasportata d'urgenza all'ospedale Chateau d'Eau. A Saint-Etienne, nel centro della Francia, un manifestante ha perso la mano a causa di una granata della polizia. La vittima, come confermato dalla prefettura del dipartimento della Loira, sarebbe un "giovane maggiorenne", sulla ventina, che è rimasto "gravemente ferito a una mano" dopo aver raccolto la granata a mani nude.

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