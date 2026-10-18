Il Paese “è in fiamme”, ha detto il presidente statunitense commentando i violenti scontri in varie parti della nazione. “L'immigrazione di persone provenienti da un mondo completamente diverso, persone che portano odio nei loro cuori, ha mandato in frantumi quello che un tempo era un grande Paese", ha ribadito Trump facendo eco al suo braccio destro JD Vance secondo il quale “immigrazione e problemi di assimilazione sono le cause delle violenze in Francia”

"La Francia è in fiamme!”. Donald Trump usa parole dure per commentare le proteste e i violenti scontri che ormai da giorni devastano le città francesi. Per il presidente statunitense, la colpa del dilagare della violenza è degli stranieri arrivati dentro i confini francesi. “L'immigrazione di persone provenienti da un mondo completamente diverso, persone che portano odio nei loro cuori, ha mandato in frantumi quello che un tempo era un grande Paese", ha sottolineato Trump, ribadendo: "Chiudete le frontiere e riprendete il controllo, prima che sia troppo tardi!".

Vance: “Immigrazione e problemi di assimilazione cause delle violenze”

Il numero uno della Casa Bianca, attribuendo esplicitamente all’immigrazione la colpa degli scontri in Francia, fa eco a quanto già affermato dal suo braccio destro, JD Vance. Il vicepresidente americano, ospite di Cbs News, ha parlato di “immigrazione” e di “problemi di assimilazione” come cause alla base delle violenze in corso in Francia. Un concetto ribadito anche in un post su X nel quale Vance spiega che "i liberali occidentali hanno importato il Terzo Mondo in Francia e in altri Paesi, in nome della diversità e della compassione. Hanno ignorato questioni fondamentali come l'assimilazione e la compatibilità. Erano stati avvertiti che si sarebbe arrivati a questo, ma non hanno voluto ascoltare". Poi, commentando le immagini del municipio di Limoges a fuoco, il numero due della Casa Bianca ha detto di “pregare affinché la Francia, un Paese meraviglioso, abitato da persone straordinarie, ponga fine a questa follia, prima che altri suoi monumenti vadano in fiamme. E spero che gli americani stiano prestando attenzione: questo è il futuro che i democratici al Congresso desiderano per il vostro Paese".