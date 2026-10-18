All’indomani degli scontri e della guerriglia nel capoluogo lombardo, il sindaco ha parlato ai microfoni di Sky TG24: "C’è una ferma condanna da parte mia dal primo minuto" per quello che è successo. Meloni: "Siamo con le forze dell'ordine". I sindaci del centrosinistra: "Patto sociale a rischio, governo ci convochi". Schlein: "Condanniamo i delinquenti, ma non li usino per coprire proteste pacifiche"

Il giorno dopo la guerriglia e gli scontri in centro a Milano, parla ai microfoni di Sky TG24 il sindaco Giuseppe Sala, condannando fermamente "dal primo minuto" quanto accaduto, "non c'è alcun dubbio". Però, sottolinea, "bisogna cercare anche di capire quello che sta succedendo: questa non è una protesta come quelle a cui eravamo abituati". Mentre sulle forze dell'ordine in campo ieri, Sala sottolinea: "Non erano sufficienti, in certi momenti c'erano centinaia di manifestanti violenti e pochi poliziotti". Sugli scontri interviene anche la permier Meloni che, su X, esprime la sua solidarietà alle forze dell'ordine: "A tutti loro un ringraziamento sincero. Perché erano lì per tutelare la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori, dei commercianti e di tutte le persone che hanno diritto di vivere la propria città senza paura e senza vederla messa a ferro e fuoco da bande di teppisti. Siamo con voi". Mentre la segredaria del Pd, Elly Schlein, ha sottolineato: "Non c'entriamo niente con i delinquenti" visti nelle manifestazioni di questi giorni, "li abbiamo sempre condannati, ma non possono usare i violenti per coprire la voce di migliaia di persone che pacificamente stanno protestando in tutta Italia perché non riescono più a vivere".

Sala: "Situazione che in 10 anni non ho mai visto"

Il sindaco di Milano nel suo intervento a Sky TG24 ha spiegato che quelli che hanno agito sabato 17 ottobre "non sono anarchici, non sono black bloc. Questi sono mondi che prendono spunto da quello che succede a livello internazionale e che confondono poi, anche nell’opinione pubblica, le ragioni della giusta protesta che per esempio gli studenti portano avanti". Mentre sulle polemiche che sono nate dopo gli scontri, Sala ha lancia un appello: "Suggerirei di mettere a parte le polemiche politiche e lavorare insieme, perché io sto vedendo una situazione che in 10 anni non ho mai visto".

Sala: "Giusto che chi ha subito danni venga rimborsato"

Mentre sulla devastazione lasciata dalla proteste in piazza Duomo e nelle vie del centro città (dove diverse vetrine di negozi sono state sfondate) Sala ha spiegato che è in corso la conta dei danni perchè "è giusto che chi ha subito dei danni venga rimborsato".

Lega Milano: "Comune si costituisca parte civile"

E proprio in merito ai danni, la Lega chiede che "il Comune di Milano si costituisca parte civile nei processi contro i responsabili, affinché a pagare il conto siano i criminali", come ha detto Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega e consigliere comunale a Milano. "Ancora una volta - aggiunge - assistiamo alla vergognosa mezza giustificazione degli esponenti di sinistra, che parlano di queste violenze quasi come se fossero un atto dovuto o inevitabile, continuando a coccolare i delinquenti".