Assemblea Pd, Schlein: "Pronta a essere candidata premier"

La segretaria del Partito democratico, dal palco di Roma: "A chi tifa pareggio e pensa a un leader più disponibile alle larghe intese noi diciamo: mai più larghe intese, siamo qua per vincere con la nostra alleanza progressista". Poi sugli scontri degli ultimi giorni in tutta Italia: "Non c'entriamo niente con i delinquenti", ma aggiunge: "Le piazze chiedono alla politica di assumersi la responsabilità di scelte concrete a chi studia, lavora e produce. Il governo sta ignorando queste voci"

"Sono pronta a guidare questa comunità e a guidarla come candidata alla presidenza del Consiglio, con o senza le primarie", annuncia la segretaria del Pd, Elly Schlein, dal palco dall'assemblea nazionale del Partito democratico, a Roma. E poi aggiunge: "A chi tifa pareggio e pensa a un leader più disponibile alle larghe intese noi diciamo: mai più larghe intese, siamo qua per vincere con la nostra alleanza progressista".

Poi la segretaria ha affrontato il tema delle proteste violente di questi giorni in tutta Italia: "Non c'entriamo niente con i delinquenti, li abbiamo sempre condannati, ma non possono usare i violenti per coprire la voce di migliaia di persone che pacificamente stanno protestando in tutta Italia perché non riescono più a vivere". "Le piazze", ha ricordato, "chiedono alla politica di assumersi la responsabilità di scelte concrete a chi studia, lavora e produce. Il governo sta ignorando queste voci. È stato il governo più longevo e inconcludente, Meloni ha sprecato una occasione storica", ha detto ancora Schlein, accusando la premier di non essere riuscita a fare una riforma "che cambiasse in meglio e in concreto la vita degli italiani, che oggi sono in piazza più poveri e più incazzati di ieri".

Schlein a Meloni: "Io lenta a rispondere? Lei su gas 6 mesi"

Poi Schlein ha commentato anche quello che è successo negli ultimi giorni, criticando ancora l'esecutivo: "Il governo Meloni si è prodigato a vendere come una vittoria una bacchettata della commissione Ue. Oggi si ritrova a fare ciò che noi chiedevamo da aprile, il tetto al prezzo del gas. Siccome Meloni mi ha attaccato dicendo che ci ho messo troppi giorni a rispondere ai suoi attacchi, se avesse risposto sei mesi fa avremmo evitato un salasso alle famiglie italiane".

"Pronti da subito per il programma, ma si allarghi l'alleanza"

Mentre tornando sul Pd, per la segretaria quello che si è formato in questi anni con l'azione e le proposte del Pd "non è solo un programma, ma una visione del futuro, un racconto che parla ai bisogni delle persone. A ogni critica abbiamo messo una risposta concreta". "Ora manca un miglio, noi siamo pronti anche da subito a sederci con le altre forze progressiste per ultimare un programma comune", ha poi sottolineato. "Anche questa settimana abbiamo scritto una risoluzione con 21 punti di politica economica e sociale condivisa. Ma bisogna essere tutti, non da soli, serve tutta l'alleanza progressista che governa nelle regioni. Bisogna allargare, non restringere".