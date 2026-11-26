Nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico della Pontificia Università Lateranense, il capo dello Stato ha sottolineato come il Pontefice abbia "con chiarissimo e severo rigore indicato più volte" l'allarme circa "il ritorno di volontà di dominio, di tornare indietro di secoli nella storia dell'umanità, di reintrodurre la barbarie nei rapporti internazionali"

"Ci eravamo illusi qualche decennio fa, alla fine della Guerra Fredda, che fosse arrivato il tempo della profezia del profeta Michea (che evoca scenari di pace, ndr), ma a quella condizione non è corrisposta una adeguata, solida applicazione dei principi che indicava. Non c'è stata una adeguata, consolidata ricerca di motivi che unissero l'umanità e quanto avviene oggi, invece, suscita l'allarme, che è stato pocanzi indicato con molta chiarezza, e che il Papa ha con chiarissimo e severo rigore indicato più volte, sul ritorno di volontà di dominio, di tornare indietro di secoli nella storia dell'umanità, di reintrodurre la barbarie nei rapporti internazionali". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno accademico della Pontificia Università Lateranense, sottolineando che questo "è un messaggio che, non solo qui ma ovunque, va accolto”.

"AI presenta prospettive suggestive ma anche rischio di arretramento"

Il capo dello Stato nel suo discorso ha anche ricordato come “nell'enciclica 'Magnifica humanitas' il Papa ha posto l'attenzione, richiamandola per tutti, sui temi dei nuovi strumenti di approfondimento, dei nuovi strumenti di conoscenza”. "L'intelligenza artificiale - ha continuato - presenta prospettive che per molti aspetti sono suggestive, ma presenta anche il rischio, che è stato denunciato con grande rigore da Sua Santità, di una sorta di arretramento, del tirarsi indietro dell'intelligenza, dell'applicazione, dello sviluppo dell'intelligenza dell'uomo di fronte a nuovi strumenti che, al contrario, richiedono una maggiore capacità, preparazione e forza intellettuale per governarli".